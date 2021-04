Ônibus do Real Madrid é apedrejado na chegada em Anfield para decisão na Champions League

O ônibus do Real Madrid foi apedrejado em sua chegada a Anfield, na Inglaterra, onde o time merengue enfrenta o Liverpool, hoje, às 16h (de Brasília) pelo segundo jogo das quartas de final da Uefa Champions League.

O veículo foi recebido por torcedores dos Reds com pedras, e uma das janelas laterais foi quebrada. A informação é do jornal espanhol Marca.

