Cartão de crédito sem anuidade

O cartão de crédito sem anuidade é uma tendência do mercado financeiro que beneficia os usuários. Com a chegada das fintechs, muitos bancos tradicionais tiveram de rever seus conceitos para fidelizar seus clientes.

Sendo assim, a ausência de taxas criada pela concorrência se tornou um ponto positivo para o cliente. Por isso, trouxemos algumas opções de cartão de crédito sem anuidade e seus benefícios que vão além da ausência de taxas em alguns casos.

Cartão Méliuz

Uma das vantagens do cartão Méliuz é o famoso cashback, sendo assim, o cliente recebe benefícios ao utilizar o cartão, sendo um percentual do valor da compra que pode ser utilizado em novas compras ou para abater valores da fatura.

No caso do Méliuz o valor revertido pode chegar a até 1,8%. Sendo 0,8% para compras comuns e 1% de cashback extra para compras em parceiros da Méliuz.

Next Internacional

O cartão de crédito Next Internacional oferece isenção de anuidade no seu plano gratuito. Pois existem outras categorias que são pagas.

A gestão do cartão é inteiramente feita pelo app e conta com algumas funções interessantes, como a Vaquinha Next, que permite dividir gastos, por exemplo. Também oferece R$ 20 de crédito no iFood e na Uber.

O interessado no cartão Next deve baixar o aplicativo do banco e abrir uma conta digital, que é 100% gratuita. Após o cadastro, a instituição tem de três a sete dias úteis para confirmar se você está apto de acordo com a política interna de análise da empresa.

Credicard Zero

O Credicard Zero é uma das opções sem anuidade da Credicard. Sendo um cartão de crédito sem anuidade que é internacional e também possui programas de fidelidade. Pois, o cliente tem direito ao programa de pontos e descontos com parceiros como Magazine Luiza e Extra.

Digio

O cartão Digio é um cartão de crédito internacional e sem anuidade que oferece o Digio Store, um marketplace com vários produtos. Além disso, esse cartão possui o Digio Cash, que te permite transferir parte do limite do cartão direto para sua conta corrente ou poupança.

Também é um cartão controlado pelo app. Para solicitar aumento do limite tem que comprovar renda, e independentemente se a solicitação foi aprovada, deve esperar 90 dias para uma nova solicitação.

Certamente as fintechs trouxeram muitos benefícios para os clientes. No entanto, é importante pesquisar qual das opções oferecidas pelo mercado é mais viável para seus planejamentos financeiros.