Opções de Mancini minam diretoria e Corinthians avalia demissão após clássico; insistência em Jô e Otero incomodam nos bastidores

A situação do Corinthians na Copa Sul-Americana alcançou ares dramáticos nesta quinta-feira (29). A derrota para o Penarol, em plena Neo Química Arena, por 2 a 0 fez o Timão ficar em terceiro lugar do Grupo E. Os uruguaios são líderes com 6, seguidos do River Plate, do Paraguai, com 4. E a péssima atuação em casa faz Vagner Mancini ficar a um jogo de possível demissão.

Após a partida, o colega Flávio Ortega, dos canais ESPN, apurou que Mancini perdeu ainda mais apoio no Conselho Deliberativo após o jogo contra o Penarol. Se a pressão da torcida é gigantesca, com direito a pedido de demissão da Gaviões Da Fiel, a suposta falta de critério do técnico nas decisões dentro de campo estão minando a confiança da diretoria.

Saída de Luan no decorrer do jogo irritou demais a torcida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



Várias são as decisões que estão irritando a todos no Corinthians. Os “sumiços” dos jovens Xavier e Rodrigo Varanda, a insistência em Otero e Jô e a saída de Gustavo “Mosquito” Silva para a entrada de Léo Natel, que pouco está produzindo, foram exemplos citados por Ortega em sua entrada ao vivo no programa “Sportscenter” há pouco. A substituição de Luan também, quando o camisa 7 era um dos que mais tentava algo diferente, revoltou a Fiel.

Segundo Ortega, Mancini tem parcela de apoio ainda dentro do Corinthians por ser uma opção barata no mercado e parceiro nesse momento de reformulação no clube. De acordo com a apuração, o clássico contra o São Paulo no fim de semana, em casa, torna-se vital para sua sobrevivência. Jamais o Timão perdeu do rival em Itaquera.

Em entrevista coletiva, Mancini deixou claro que está tranquilo no cargo e não teme uma mudança de planejamento. Na web, a hashtag #ForaMancini tomou conta dos trending topics do Twitter no Brasil.