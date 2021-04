Operação Barbarossa: a tentativa de invasão nazista

A Operação Barbarossa: um resumo

A Operação Barbarossa foi uma tentativa de invasão da URSS organizada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Questões sobre esse assunto, muitas vezes relacionadas com a Segunda Guerra Mundial, aparecem muito nos principais vestibulares do país.

Assim, é fundamental que você domine as principais características da Operação e suas consequências para garantir um bom desempenho em suas provas.

A Operação Barbarossa: Introdução

A operação Barbarossa foi uma ação militar organizada pela Alemanha Nazista que organizou a invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941.

O principal objetivo da invasão era destruir o bolchevismo e ter acesso aos recursos da URSS. A ação contou com a participação de 3,6 milhões de soldados, além de 3.600 tanques e 2.700 aviões.

A Operação Barbarossa: Contexto Histórico

Adolf Hitler já havia se manifestado contra o bolchevismo no seu livro Mein Kampf (Minha Luta). Com isso, o embate direto entre alemães e soviéticos era esperado e temido por todos na época da Segunda Guerra Mundial. Além disso, a população alemã identificava o bolchevismo como uma conspiração judaica e via os eslavos como parte dos povos inferiores e que deveriam ser exterminados.

No entanto, em 1939, um tratado foi assinado entre Alemanha e URSS: o Pacto Germano-Soviético. O Pacto estabelecia a paz entre as duas nações por dez anos, mesmo que uma guerra se iniciasse no continente. O acordo estabelecia ainda acordos comerciais entre os dois países e a divisão de determinados territórios, como a Polônia e os Países Bálticos.

Porém, dias após a assinatura do Pacto Germano-Soviético, a Alemanha invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial se iniciou.

A Operação Barbarossa: Objetivos

Adolf Hitler tinha estabelecido a ideia do espaço vital, lebensraum em alemão. Através dessa ideia, os alemães acreditavam que um reino deveria ser estabelecido para ser habitado exclusivamente pelo povo ariano. Porém, o território já era ocupado pelos eslavos. Assim, os nazistas organizaram a Operação Barbarrosa com o objetivo de conquistar o espaço vital.

Além disso, a invasão ainda buscava retirar Stalin do poder e destruir o bolchevismo soviético. Isso porque, o Partido Nazista também lutava contra grupos comunistas e anarquistas em território alemão e, com a eclosão da Segunda Guerra, o objetivo era extinguir a ideologia de maneira total.

O ataque, no ano de 1941, pegou a União Soviética despreparada. A culpa foi atribuída a Stalin, que recebeu cerca de 80 avisos informando sobre o ataque, mas desconsiderou todos e mandou executar algumas pessoas que tentaram avisá-lo. Ainda assim, mesmo causando grandes perdas nos exércitos soviéticos, a Operação foi um fracasso e os territórios que queriam ser anexados para criar o espaço vital continuaram sob domínio soviético.