Operadora Veek traz telefonia grátis e com anúncios ao Brasil

Uma nova operadora virtual chamada Veek está entrando em campo no Brasil e promete entregar telefonia móvel gratuita no país, com um modelo de negócio baseado em anúncios. A empresa oferece 1 GB de dados por mês, ligações ilimitadas e SMS em troca de visualizações em propagandas.

O objetivo da Veek é se tornar uma alternativa aos serviços ofertados no Brasil atualmente, mirando principalmente nos usuários de planos pré-pagos. Com o serviço da companhia, o usuário poderá manter a linha e ter benefícios sem a necessidade de recarregar.

Fonte: Veek

“Hoje há entre 50 e 60 milhões de pré-pagos com saldo zero nas plataformas das operadoras”, ressalta Alberto Blanco, comandante da Veek. “É esse cara que eu quero como usuário da Veek Freemium”,explica o CEO.

Como funciona o Veek Fremium

Para ser um usuário do plano freemium da Veek, é necessário baixar o aplicativo da operadora virtual ou entrar no site da companhia encomendar um chip, que custa R$ 50. Com a linha instalada, o usuário recebe 4 GB de dados e um pacote com ligações ilimitadas.

Mensalmente, o plano Veek Premium libera para o usuário mais 1 GB para navegação na internet, além das ligações e SMS ilimitados. Para utilizar os benefícios, é necessário fazer “check-ins” periódicos no app, que exibe vídeos de publicidade a cada 60 minutos durante o uso.

Fonte: Veek

Caso o pacote de dados acabe durante o uso, como em uma ligação, o serviço ainda permitirá que o usuário mantenha a conexão por um tempo extra. A linha também não será bloqueada caso o usuário deixe de usar o serviço ou fique sem Gigacoins, o nome dado pela empresa para os gigabytes oferecidos nos planos.

Para quem precisa de mais dados ou não quer ver propagandas, a empresa também conta com planos pagos, que incluem pacotes que vão desde 2 GB extras para navegação por R$ 25 até 16 GB por R$ 90. Os valores, no entanto, servem apenas como uma opção e o usuário não é obrigado a gastar com a oferta premium.

Área de cobertura

A Veek começa a liberar seu plano fremium no Brasil amanhã (7), mas a empresa ainda atua em um grupo limitado de regiões no país. Abaixo, você confere as áreas em que já é possível encomendar um chip da empresa.

Você também pode verificar a disponibilidade com seu CEP no site da Veek.