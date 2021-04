Oportunidade de Emprego e a Pandemia do Covid-19

Neste post te ajudaremos a encontrar algumas oportunidades de emprego mesmo em meio a pandemia do novo Coronavírus.

Com a pandemia do Covid-19, vemos o mercado de trabalho passando por uma transformação radical.

Muitos empregos se perderam, porém, muitas novas oportunidades surgiram.

Mas a pergunta é: Quais os setores que mais estão contratando neste momento?

Espero que esse post possa ajudar você a encontrar a oportunidade de emprego que procura.

Boa leitura!

Segundo dados do LinkedIn, no Brasil, o mercado de vendas está superaquecido, com vagas que vão desde diretor de vendas a assistente comercial.

Além disso, não podemos esquecer que a área da saúde também tem demandado muitas oportunidades de emprego.

Por fim, além de todas as mudanças nas vagas em si, a pandemia também alterou drasticamente a forma de trabalho.

São mudanças que já tinham tendência de acontecer, como a alta demanda de trabalho home office.

Porém, foram antecipadas de acordo com as medidas adotadas para contenção da propagação do vírus.

Os trabalhos em home office vinham sendo adotados de forma gradativa.

Mas com a pandemia esta mudança ocorreu de forma drástica.

Portanto, se você está em busca de uma oportunidade de trabalho esteja atento às novas modalidades de emprego e às qualificações e pré-requisitos para alcançar seus objetivos.

Confira abaixo algumas das diversas oportunidades do mercado.

Oportunidades de Emprego mais ofertadas

Mas afinal, quais são as vagas que mais são ofertadas neste momento de pandemia mundial e de grande crise?

De acordo com um levantamento do site Glassdoor, são as seguintes:

Médicos (12.514 vagas) Atendimento ao Cliente (9.815 vagas) Enfermeiro (2.120 vagas) Técnico de Enfermagem (1.506 vagas) Auxiliar de Logística (1.192 vagas) Farmacêutico (963 vagas) Operador de Caixa de Loja (919 vagas) Estoquista (844 vagas) Operador de Telemarketing (829 vagas) Auxiliar de Enfermagem (829 vagas) Analista de Logística (792 vagas) Assistente de Logística (533 vagas) Técnico de Laboratório (464 vagas) Líder de Logística (432 vagas) Operador de Loja (332 vagas) Supervisor de Logística (235 vagas) Entregador (219 vagas) Repositor de Mercadorias (149 vagas) Psicólogo Organizacional (134 vagas) Motoboy (128 vagas)

Sabendo, agora, das vagas de empregos mais ofertadas neste momento, você precisa se preparar para o mercado de trabalho. Lembrando que muitas vagas são oferecidas na modalidade home office e/ou com redução de carga horário de trabalho.

Infojobs

o site Mundo RH publicou recentemente em uma matéria que no Infojobs as vagas de emprego cresceram exponencialmente, principalmente para trabalho home office.

Um levantamento feito em fevereiro deste ano mostra que há mais de 25 mil oportunidades de emprego para esta modalidade.

A Revista Exame também traz uma publicação muito interessante. Vale a pena conferir!

Agora, sabendo dessas oportunidades, você não pode esquecer de uma coisa muito importante:

Invista na sua capacitação profissional!

A concorrência é grande, e sai na frente o profissional que estiver melhor preparado para o mercado.

Para isso, muitas pessoas têm investido nas modalidades de Ensino a Distância.

Esta modalidade de ensino, além de ser mais acessível ao bolso, lhe permite estudar de qualquer lugar e a qualquer coisa.

Veja abaixo algumas dicas importantes.

Educação a Distância

Não tem capacitação profissional? Este é um ótimo momento para se capacitar.

A metodologia de ensino a distância ganhou muito destaque.

Muita gente acha que esta modalidade é algo novo, mas saiba que os primeiros relatos de EAD são do ano de 1928, quando o professor Calleb Phillips enviava cartas com conteúdo sobre taquigrafia a seus alunos.

Muita coisa mudou de lá pra cá, mas a essência é mesma.

Muitos programas de bolsas de estudo para cursos profissionalizantes, técnicos, de graduação e pós graduação são ofertados, tornando a educação muito mais acessível.

E aí? Gostou do artigo?

Agora é só arregaçar as mangas e correr atrás dos seus objetivos profissionais!