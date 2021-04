Oportunidades de Emprego são anunciadas pela Continental

Fabricante de pneus e peças automotivas alemã, a Continental AG com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Analista de Projetos Industriais CT CS BRA Engenheiro (a) eletricista de projetos e manutenção (C&D) Técnico (a) de segurança do trabalho Analista de administração de pessoal Analista de contabilidade Serviço de campo de TI Analista de benefícios e remuneração Comprador de materiais produtivos

EMPRESA

A Continental AG é hoje uma das principais marcas do setor automobilístico, tendo como principal área de influência (mercado) a Europa, tendo verificando-se um crescimento significativo nos continentes Asiático e Americano (Estados Unidos e America Latina). Esta marca, de referência na indústria automobilística, é a criadora da tecnologia que produz o atual pneu mais seguro do mundo, e é a principal fornecedora de equipamentos eletrônicos e de pneus de vária marcas conceituadas, como é o caso da Audi, da Mercedes-Benz, da BMW e da Volkswagen, entre outras grandes montadores de veículos

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do site Continental e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Continental