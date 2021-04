Oportunidades de Emprego são anunciadas pela Via Varejo

CARGOS LOCALIDADES Advogado(a) Júnior – Trabalhista São Caetano do Sul/SP Advogado Pleno – Consultivo Regulatório, Propriedade Intelectual e Privacidade São Caetano do Sul/SP Analista Administrativo de RH Pleno São Caetano do Sul/SP Analista Contábil Júnior São Caetano do Sul/SP Analista de de Planejamento – Facilities Sênior São Caetano do Sul/SP Analista de Educação Corporativa Sênior São Caetano do Sul/SP Analista de Logística Jr (DAT Linha Branca) Jundiaí/SP Analista de Logística JR Jundiaí/SP Analista de logística Sênior. – Automoção Logística Jundiaí/SP Analista de Modelagem Júnior São Caetano do Sul/SP Analista de Parcerias Sênior São Caetano do Sul/SP Analista de Planejamento de Risco de Crédito Sênior São Caetano do Sul Analista de Planejamento II – Manutenção São Caetano do Sul/SP Analista de Planejamento Pleno Jundiaí/SP Analista de Planejamento Pleno (Analytics) Jundiaí/SP Analista de Planejamento Pleno (Engenharia Logística) Jundiaí/SP Analista de Planejamento Sênior (Engenharia Logística) Jundiaí/SP Analista de Planejamento Sr – Projetos Jundiaí/SP Analista de Planejamento – Transportes Jundiaí/SP Analista de Produtos Financeiros Sênior São Caetano do Sul/SP Analista de Qualidade São Caetano do Sul/SP Analista de Serviços Financeiros Júnior – MIS São Caetano do Sul/SP Analista de Serviços Financeiros Pleno São Caetano do Sul Analista de Transportes Jundiaí/SP Analista Infraestrutura Senior Big Data Não especificado Analista Licenciamento Sênior (ambiental) São Caetano do Sul/SP Analista Planejamento Comercial Júnior São Caetano do Sul/SP Analista Planejamento Júnior Jundiaí/SP Analista Planejamento Sênior – Comercial de Logística São Caetano do Sul/SP Analista Políticas de Cobrança Sênior São Caetano do Sul/SP Analista Projetos Pleno (atendimento ao cliente) São Caetano do Sul/SP Analista Sênior de Jornada/UX São Caetano do Sul/SP Analista Tributário Junior – Indiretos São Caetano do Sul/SP Analista Tributário Pleno – Indiretos São Caetano do Sul/SP Analista Tributário Sênior São Caetano do Sul/SP Assessor(a) de Atendimento Chapadinha/MA Assessor (a) de Vendas Chapadinha/MA; Iguatu/CE Asessor de Vendas e Atendimento Brumado/BA; Canaã dos Carajás/PA; Floriano/PI; Lajeado/RS; Limeira/SP; Taquara/RS; Belém/PA; União da Vitória/PR. Assistente Administrativo de Logística – Marituba (PA) Marituba/PA Assistente Administrativo – Gestão Documental São Caetano do Sul/SP Assistente de Pricing – Cadastro São Caetano do Sul/SP Auxiliar Administrativo Logística- PCD Jundiaí/SP Auxiliar Administrativo – Marituba (PA) Não especificado Auxiliar de Estoque Não especificado Auxiliar de Limpeza Não especificado Caixa Não especificado Centro de Distribuição Cachoeirinha/RS; Contagem/MG; Itajaí/SC/São José dos Pinhais/PR; São Caetano do Sul/SP Comprador Suprimentos (Categorias) Não especificado COMPRADOR SUPRIMENTOS II Não especificado Comprador Técnico Sênior – Suprimentos São Caetano do Sul/SP Consultor (a) Comercial Marketplace São Caetano do Sul/SP Consultor(a) de Energia – Engenheiro(a) Eletricista São Caetano do Sul/SP Consultor(a) de M&A Sênior São Caetano do Sul/SP Consultor(a) de Serviços Financeiros São Caetano do Sul/SP Consultor (a) Tributário São Paulo Coordenador(a) Administrativo Loja Chapadinha/MA; Cuiabá/MT; Floriano/PI; Lajeado/RS; Taquera/RS;Uniao da Vitória/PR Coordenador (a) Data Science São Caetano do Sul/SP Coordenador(a) de Atendimento São Caetano do Sul/SP Coordenador(a) de Marketing Analytics São Caetano do Sul/SP Coordenador(a) Inteligência Negócio Sênior Não especificado Coordenador(a) Políticas de Cobrança São Caetano do Sul/SP Coordenador de Logística (MG) Não especificado Data Product Manager São Caetano do Sul/SP Data Science Senior São Caetano do Sul/SP Desenvolvedor(a) Back-End Pleno e Sênior Curitiba/PR Desenvolvedor(a) de Software Backend São Caetano do Sul/SP Desenvolvedor(a) Front-End São Caetano do Sul/SP e Remoto Eletrotécnico/ Cadista (Elétrica) São Caetano do Sul/SP Engenheiro(a) de Dados Sênior São Caetano do Sul/SP Engenheiro Civil Pleno e Sênior – (Estrutura) São Caetano do Sul/SP Engenheiro Civil Pleno e Sênior – (Hidro e Incêndio) São Caetano do Sul/SP Engenheiro Mecânico Pleno e Sênior – (Ar Condicionado) São Caetano do Sul/SP Engenheiro Mecânico Pleno e Sênior – (Elétrica) São Caetano do Sul/SP Especialista de Arquitetura I São Caetano do Sul/SP e Remoto Fabrica Bartira São Caetano do Sul/SP Gerente de Logística (RJ) Rio de Janeiro/RJ Gerente de Produtos – Acessórios de Tecnologia e Games São Caetano do Sul/SP Gerente de Produtos Ecommerce – Categoria Alimentos e Bebidas São Caetano do Sul/SP Inspetor(a) de Mercadorias / Conferente – Marituba (PA) Marituba/PA Jovem Aprendiz Não especificado Jovem Aprendiz Administrativo (Serra – ES) Serra/ES Montador(a) de Móveis – Marília Marília/SP Motorista de Empilhadeira Jundiaí/SP e Ribeirão Preto/SP Operador(a) de Paleteira Jundiaí/SP Operador(a) de Transpaleteira / CD – Marituba – Pará Marituba/PA PcD – Banco de Talentos Não especificado Product Owner Curitiba/PR Software Engineering Leader São Caetano do Sul/SP e Remoto Software Engineering Manager São Caetano do Sul/SP Software Engineering Specialist São Caetano do Sul/SP e Remoto Software Engineering Specialist I e II São Caetano do Sul/SP Software Engineer Java Pleno e Sênior (Remota) Curitiba/PR e Remoto Supervisor(a) Cobrança Pleno São Caetano do Sul/SP Supervisor de Armazém (Marituba) Marituba/PA Supervisor de distribuição e transporte (Marituba) Marituba/PA Supervisor de Logística – Cachoeirinha/RS Cachoeirinha/RS Supervisor de Logística – Itajaí/SC Itajaí/SC Supervisor de Logística – São José dos Pinhais/PR São José dos Pinhais/PR Talentos Via Varejo – Brasil São Caetano do Sul/SP Team Leader QA São Caetano do Sul/SP e Remoto Tech Lead I – Customer Success – Tribo Suporte ao Cliente – REMOTO São Caetano do Sul/SP e Remoto Tech Lead II | Baixa Plataforma São Caetano do Sul/SP e Remoto Tech Lead II Customer Success – Tribo de Suporte ao Cliente – REMOTO São Caetano do Sul/SP e Remoto Técnico(a) de Montagem – Externo Barretos/SP Técnico(a) de Montagem – Externo Ibitinga Técnico(a) de Montagem – Externo Dracena/SP Técnico(a) de Montagem Móveis – Pará Marituba/PA Técnico(a) Manutenção Elétrica II São Caetano do Sul/SP Técnico de edificações (Hidro e Incêndio) São Caetano do Sul/SP Técnico em Mecânica/Cadista/ (Ar Condicionado) São Caetano do Sul/SP Técnico em Mecânico/Cadista/ (Ar Condicionado) São Caetano do Sul/SP Ux Leader São Caetano do Sul UX Lead – Remoto São Caetano do Sul/SP Vendedor Acre; Alagoas; Curitiba; Brasília; Amapá;Amazonas;Bahia; Ceraá; Espírito Santo; Goiás; São Paulo; Maranhãp; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; Pará; Paraíba; Piauí; Paraná;Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Rio Garnde do Sul; Rondônia; Roraima; Santa Catarina; Sergipr e Tocantins.

Fonte: Notícias Concursos