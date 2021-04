Oportunidades de Emprego são anunciadas pelo Funtrab – MS

A Fundação de Trabalho (Funtrab) no Mato Grosso do Sul anuncia a abertura de novas 579 vagas de emprego em diversas especialidades para atuação em 23 municípios por meio da Casa do Trabalhador.

Confira abaixo as oportunidades:

Ponta Porã (24);

Sidrolândia (18);

Nova Andradina (17);

Três Lagoas (12);

Chapadão do Sul (11);

Cassilândia (3); Coxim (2);

Guia Lopes da Laguna (2);

Rio Brilhante (1);

Miranda (2);

Ribas do Rio Pardo (2);

Aquidauana (1);

Amambai (121);

Sonora (109);

Dourados (80);

Itaquiraí (60);

São Gabriel do Oeste (5);

Paranaíba (4);

Maracaju (5);

Jardim (3);

Batayporã (23);

Rio Verde de Mato Grosso (8);

Corumbá (7).

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Funtrab