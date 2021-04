Oportunidades de Emprego são ofertadas pelo PAT de Espírito Santo do Pinhal – SP

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Espírito Santo do Pinhal – SP, divulgou a abertura de novas oportunidades de emprego em cargos de diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Ajudante de serralheiro

Auxiliar de departamento pessoal

Almoxarife industrial

Cozinheira industrial

Costureira

Farmacêutico hospitalar

Faxineiro

Pedreiro

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão

Mecânico de automóveis

Técnico em enfermagem

Tratorista agrícola

Operador de produção

Operador de serra fita

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do PAT do município, ou presencialmente na unidade local no horário das 8h às 16h e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: PAT de Espírito Santo do Pinhal – SP