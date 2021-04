Oportunidades de Emprego são ofertadas pelo PAT de Limeira – SP

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana – SP anuncia novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL Auxiliar técnico de segurança Ensino Médio Completo Balconista Ensino Fundamental Completo Chefe de cozinha Ensino Fundamental Completo Eletricista Ensino Médio Completo Fresador Ensino Médio Completo Líder de limpeza hospital Ensino Fundamental Completo Motorista Ensino Fundamental Completo Pintor automotivo Ensino Fundamental Completo Orçamentista Ensino Superior Completo Técnico de segurança do trabalho Ensino Médio Completo Técnico telecomunicação Ensino Médio Completo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, ou presencialmente, na sede do PAT, situada na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, no horário das 12h às 18h, em dias úteis.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Americana – SP