oportunidades em todo o país

Seu foco é os concursos públicos para área de educação? Então, essa matéria é para você. Aqui você encontra a situação de concursos públicos e processos seletivos: abertos, suspensos, previstos e etc.

Essa matéria será atualizada regularmente, sempre que surgir novidades sobre as oportunidades. Por isso, recomendo que você salve-a como favorita. As vagas, espalhadas por todo o país, estão divididas por situação de edital e regiões. Aqui você confere:

Antes de saber quais são os concursos da área da educação abertos. Vamos as oportunidades de processo seletivo:

Processos seletivos abertos educação – REGIÃO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER – AC

Seleção feita através de Análise Curricular

Inscrições: até 09/04/2021

Nível: Superior

Vagas:

Professor de Ensino Infantil (Programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira Infância);

Professor de Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano;

Professor de Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano; e

Professor Mediador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA – AM

Seleção feita através de Análise Curricular

Inscrições: 05/04 – 07/04

Níveis: Médio e Superior

Vagas:

Monitor: 54 vagas.

Professor ED-LPL-II: 220 vagas (40 para área urbana e 180 para área rural);

Pedagogo: 5 vagas;

Pedagogo da Educação Especial: 1 vaga;

Remuneração: variável – R$ 1.100

Processos seletivos abertos educação – REGIÃO NORDESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM – CE

Banca: Comissão Executiva do Vestibular – CEV

Inscrições: até 09/04

Nível: Superior

Vagas:

Professor de Educação Infantil – 13 + 02 PCD

Professor Polivalente – 05 + 01 PCD

Remuneração: R$ 1.377,27

Nível: Superior

Carga horária: 20 horas semanais

Prova: 05/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO – PE

Avaliação Curricular

Nível: Superior

Vagas:

Professores de língua estrangeira – Inglês – 1 vaga

Professor de língua portuguesa – 1 vaga

Professores dos anos iniciais – 2 vagas

Professores do ensino infantil – 6 vagas

Professores dos anos iniciais – 1 vaga

Professor bilíngue (libras) para a sala multifuncional localizada na sede do município – 1 vaga

Carga Horária: 120 horas/aula

Remuneração: R$ 1.918,30

Antes de partirmos para os próximos concursos públicos abertos na área da educação, confira a oportunidade:

Processos seletivos abertos educação – REGIÃO SUDESTE

SEDUC – RJ

Prova de Títulos

Banca: Fundação CERERJ

Inscrições: 26/03 – 22/12 – gratuitas

Remuneração: R$ 2.211,25

Vagas: 2.000 vagas

Professores com atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental – 50 vagas

Professores com atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental – 20 vagas

Docente I – Anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – 1.730 vagas

Docente I – Anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – 200 vagas

Nível: Superior

Carga Horária: 16 – 30 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ – MG

Análise de Currículo

Banca: Prefeitura

Inscrições: início 07/04 – 08/04

Nível: Superior

Vagas:

Especialista em Educação

Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental

Professor Regente de Educação Infantil

Apoio/Sala de Recursos

Intérprete de Libras

Secretário Escolar

Monitor de Creche

Professor de Língua Portuguesa/Literatura

Professor de Matemática

Professor de História

Professor de Geografia

Professor de Ciências

Professor de Inglês

Professor de Ensino Religioso

Professor de Arte

Professor de Educação Física

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Análise de Títulos

Inscrições: até 08/04

Nível: Superior

Vagas:

Professor – Anos Iniciais – Ensino Fundamental – Anos Inicias

Professor – Anos Finais – Ensino Fundamental – Anos Finais

Áreas:

Arte

Educação Física

Inglês

Língua Portuguesa

Matemática

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA – SP

Prova de Títulos

Inscrições: até 08//04

Nível: Superior

Vagas:

Professor de Educação Infantil;

Professor de 1º ao 5º Ano;

Professor de Língua Portuguesa;

Professor de Inglês;

Professor de Matemática;

Professor de Ciências;

Professor de História;

Professor de Geografia;

Professor de Artes;

Professor de Educação Física

Remuneração:

R$ 14,43 – hora/aula

Provas: Serão reagendadas por conta da COVID-19.

Processos seletivos abertos educação – REGIÃO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI – SC

Banca: IPPEC

Inscrições: 01/04 – 04/05

Nível: Superior

Vagas:

Administrador Escolar

Orientador Educacional

Supervisor Escolar

Professor Educação Física

Professor Educação Infantil

Professor séries Iniciais

Professor de Inglês

Tradutor e Intérprete de Libras

Professor de Música Bateria e Percussão em Geral

Professor de Música – Instrumentos de Sopro

Professor de Música – Instrumentos de Tecla

Prova:16//05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY – PR

Banca: IPPEC

Inscrições: até 09/04

Prova Objetiva + Prova de Títulos

Prova: 18/04

Seguirão os protocolos recomendados para COVID – 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA – SC

Banca: Acesse Concursos

Inscrições: até 20/04/2021

Vagas: Cadastro Reserva

Vencimento: R$ 2.678,90 – R$ 3.348,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D’OESTE – SC

Análise de Títulos

Inscrições: até 08/04 – 20/04

Nível: Superior

Vagas:

Professor de Língua Portuguesa

Professor de Matemática

Carga horária: 40 horas

Remuneração: R$ 3.016,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DA AREIA – RS

Prova de Títulos

Inscrições: 08/04 – 09/04

Nível: Superior

Vagas:

Professor de Arte

Professor de Inglês

Professor de Atendimento Educacional Especializado

Carga Horária: 20 horas

Remuneração: R$ 1.679,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO – PR

Análise Curricular + Prova de Títulos

Nível: Superior

Vagas: 20 vagas

Formação de Magistério em nível médio

Graduação em Pedagogia ou Nível Normal Superior

Carga Horária: 20 horas

Remuneração: R$ 1.785, 71

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA – PR

Análise Curricular

Inscrições: até 09/04

Vagas: Professor – 02 vagas + CR

Vencimento: R$ 1.443,12

Antes de conferir as outras oportunidades, participe do meu grupo no Telegram e receba diariamente notícias da área: Clique aqui e participe!

Processos seletivos abertos educação – REGIÃO CENTRO-OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA – MT

Análise de Títulos

Níveis: Médio e Superior

Vagas:

Inspetor de Aluno

Professor Pedagogo

Professor de História

Professor de Matemática

Professor de Geografia

Professor de Língua Portuguesa

Professor de Ciências

Professor de Educação Física

Professor de Inglês

Salário: R$ 1.100,00 – R$ 1.601,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT

Análise Curricular

Banca: SELECON

Inscrições: até 12/04

Nível: Superior

Vagas: 17

Remuneração: R$ 3.590,16

Professor de Ciências – 2 vagas + CR

Professor de Educação Física – CR

Professor de Geografia – 1 vaga + CR

Professor de História – 1 vaga + CR

Professor de Língua Portuguesa – 02 vagas + CR

Professor de Matemática – CR

Professor Pedagogo – 10 vagas + CR

Remuneração: R$ 3.246,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA – GO

Banca: Fundação de Ensino Superior de Goiatuba – FESG

Inscrição: até 11 de abril

Nível: Superior

Vagas:

Professores com formação mínima em pedagogia ou normal superior – 16 vagas

Nível superior e curso certificado ou especialização em libras – 1 vaga

Nível superior e curso certificado ou especialização em braile – 1 vaga

Licenciatura plena em matemática ou física – 1 vaga

Professor Química – 1 vaga

Professor Letras – português/inglês – 2 vagas

Professor Educação Física – 2 vagas

Carga Horária: 30 horas

Remuneração: R$ 1.1902,03

Prova Objetiva:09/05

Prova prática – Didática: 14 – 18/06

Agora que você já sabe quais são os processos seletivos, na área da educação, abertos em todo o país, vamos aos concursos públicos abertos?

Concursos públicos Educação abertos– REGIÃO NORDESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE – PE

Banca: IDIB

Inscrições: até 10/05

Nível: Superior

Vagas:

Psicopedagogo – 1 vaga

Professor 1º- 5º ano – 12 vagas + CR

Professor de Língua Portuguesa – 04 vagas + CR

Professor de Matemática – 03 vagas + CR

Professor de Educação Física – 03 vagas + CR

Professor de História – 03 vagas + CR

Professor de Ciências – 03 vagas + CR

Professor de Geografia – 02 vagas + CR

Remuneração: R$ 1.500,00 – R$ 2.272,84

Prova: 04/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTUROSA – PE

Banca: FUNVAP

Inscrições: até 23/04

Nível: Superior

Vagas:

Professor de Educação Infantil e de 1º ao 5º Ano/Sede: 19 vagas

Professor de Educação Infantil e de 1º ao 5º Ano/Zona Rural: 13 vagas

Professor de Português: 3 vagas

Professor de Matemática: 5 vagas

Professor de Geografia: 1 vagas

Professor de História: 1 vagas

Professor de Inglês: 2 vagas

Professor de Educação Física: 2 vagas

Carga Horária: 150 horas/mensais

Remuneração: R$ 2.166, 62 –R$ 2.383,28

Provas: 30/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM – CE

Banca: FUNDEP – Gestão de Pessoas

Inscrição: até 09/04

Níveis: Médio e Superior

Cargos:

Auxiliar de Sala – 21 vagas

Intérprete de Libras – 1 vaga

Professor Infantil – 15 vagas

Professor Polivalente – 06 vagas

Níveis: Médio e Superior

Remuneração: R$ 1.045, 00 – R$ 1.377,27

Prova: 05/09/2021

Provas: Objetivas, prova prática, análise de títulos.

Concursos públicos Educação abertos- REGIÃO SUDESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU – MG

Banca: FUNDEP – Gestão de Pessoas

Inscrição: 26/04 – 07/06

Cargos: 26 professores

Remuneração: R$ 1.773, 42

Prova: 25/07/2021

Concursos públicos Educação abertos– REGIÃO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIPÁ – PR

Banca: Objetiva Concursos

Inscrição: até 15/04

Cargos:

Professor de Educação Física

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Nível: Superior

Carga Horária: 10 – 40 horas

Remuneração: R$ 1.602,89

Prova: 16/05

Além dos concursos públicos na área de educação, que estão abertos, há concursos reabertos em algumas regiões:

Concursos reabertos – REGIÃO SUDESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO – MG

Banca: ELO Assessoria

Inscrições: 08/04 – 05/05

Vagas: 25

Cargos:

Assistente de Apoio de Ensino Básico

Assistente Educacional

Auxiliar de Biblioteca Escolar

Educador Físico

Pedagogo

Professor I

Professor II – Educação Física

Psicólogo

Remuneração: R$ 1.100,00 – R$ 1.918,00

Níveis: Médio e Superior

Carga Horária: 24 – 40 horas semanais

Prova: 06/06

Mesmo que seu edital não esteja entre os concursos educação abertos ou reabertos, não se preocupe! Há muitos editais previstos. Confira a seguir:

Concursos previstos – REGIÃO NORTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ – AP

Situação: Comissão Formada em 22 de março

Vagas:

Professor: 60 vagas

Técnico Administrativo: 20 vagas

Remuneração:

R$ 3.962,69 – R$ 6.409,45 – Médio

R$ 4.422, 36 – 7.152,94 – Técnico

R$ 6.262, 86 – R$ 10.129, 86 – Professor

SEED – RR

Situação: Comissão Formada

Bancas:

IDECAN – Processo Seletivo Simplificado

IBFC – Concurso Público

Cargos:

Professor de Educação Básica

Professor Indígena

Nível: Superior

Vagas: 1.000 vagas

Remuneração:

R$ 1.669, 09 – 25 horas

R$ 3.004,80 – 30 horas

R$ 4.005, 82 – 40 horas

SEDUC – RO

Situação: Comissão Formada

Cargos:

Professor

Analista Educacional

Técnico Educacional

Níveis: Médio e Superior

Remuneração: R$ 1.104,74 – R$ 2.451,25

Carga horária: 40 horas semanais

SEDUC – PA

Suspensão do prazo de validade – SEDUC PA – 2019 em 30 de março.

Banca: Orientação do TCE para a realização do Concurso – AOCP

Banca:

Cargos: Professores

Nível: Superior

Remuneração: R$ 3.661,99

SEDUC – TO

MP deu 6 meses para a realização da prova!

Banca: Sem definição – grande preferência COPESE e CEBRASPE.

Inscrições: Edital no 1º semestre/2021

Cargos: Muitas vagas – último concurso 2009.

Nível: Superior

Remuneração: R$ 2.181,60

Provas: Até o meio do ano – 2021

Concursos previstos – REGIÃO NORDESTE

SEDUC – AL

PGE deu aval para contratação da banca CEBRASPE.

Banca: CEBRASPE

Inscrições: Edital no 1º semestre/2021

Vagas: 3 mil vagas autorizadas para professores

Nível: Superior

Carga Horária: 30h – 40h

Remuneração: R$ 2.195,13 – R$ 2.557,76

Provas: Até o meio do ano – 2021

SEE – PB

Situação: Anunciado pelo governador do estado – João Azevedo Lins

Cargo: Professor de Educação Básica

Carga horária: 30 horas semanais

Vagas: 4 mil até 2022

Remuneração: R$ 2.110,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NATAL – RN

Situação: Autorizado para 2021.

Cargos: Professor e Educador Infantil

Nível: Superior

Remuneração: R$ 1.245, 77

Carga Horária: 20 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM – RN

Situação: Estudos para realização do concurso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ – RN

Situação: Escolha da banca suspensa, todavia pode lançar edital ainda no 1º semestre.

Vagas: 100

Remuneração: R$ 3.539,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA – RN

Vagas: 1.005

Cargos:

Professor I – Pedagogia

Professor II – Matemática

Professor II – Língua Portuguesa

Professor II – Intérprete de Sinais

Professor II – Inglês

Professor II – Artes

Professor II – História

Professor II – Ciências

Professor II – Educação Física

Professor II – Geografia

Nível: Superior

Remuneração: R$ 1.548,78

Provas: 27/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM – PE

Banca: Consulpam

Aguarda o lançamento de edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ – CE

Situação: Autorizado + Comissão do certame – Publicação do edital até abril 2021

Vagas: 118 + CR

Cargos: Professor de Educação Básica – Várias áreas

PREFEITURA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM – BA

Situação: Aguardando publicação do edital.

Banca: Objetiva Concursos

Vagas: 472 vagas temporárias – Provas Objetivas e Títulos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA – BA

Situação: Escolha da banca.

Vagas: 142

Cargos:

Nível: Superior

Remuneração: R$ 1.149.00 – R$ 2.000,00

Concursos previstos – REGIÃO SUDESTE

SEDU – ES

Anúncio realizado pelo Governador. Está previsto na LOA/2021

Banca: Sem definição

Cargos: Professores e Agente de Suporte Educacional

Níveis: Médio e Superior

Remuneração: R$ 1.803,85 – R$ 3.863,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG

Banca: Objetiva Concurso

Vagas: 85

Cargos:

Orientador Educacional

Professor

Supervisor Pedagógico

Nível: Superior

Remuneração: R$ 1.924,02 – R$ 2.319,02

SECRETARIA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – MG

Banca: Instituto AOCP

Inscrições:

Vagas: 213

Cargos:

Professor de Educação Infantil

Professor de Ensino Fundamental

Bibliotecário

Nível: Superior

Remuneração: R$ 1.898,10 – R$ 2.573,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Situação: Escolha da banca para edital no 1º semestre de 2021

Vagas: 08 + CR

Cargos:

Pedagogo

Professor P1

Professor P2

Professor de Ensino Infantil

Nível: Superior

Remuneração: R$ 2.663,03 – 3.561,00

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI – RJ

Situação: Previsão para o 2º Semestre de 2021

Banca: Instituto Avaliação Nacional – IAN

Quantidade de vagas: 288

Situação: Expectativa que ocorra ainda esse ano ou 2021.

Cargos que serão ofertados:

Agente Educativo de Creche – 58 vagas;

Professor I – Língua Portuguesa – 8 vagas;

Professor I – Matemática – 8 vagas;

Professor I – História – 2 vagas;

Professor I – Geografia – 4 vagas;

Professor I – Ciências – 4 vagas;

Professor I – Língua Inglesa – 2 vagas;

Professor I – Educação Física – 7 vagas;

Professor I – Artes – 3 vagas;

Professor II – 90 vagas;

Professor Mediador de Aprendizagem – Educação Inclusiva – 17 vagas;

Professor – Tradutor Intérprete de Libras – 10 vagas;

Níveis: Médio e Superior

Remuneração: A partir de R $1. 201, 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES – RJ

Banca: INCP

Situação: Aguarda o lançamento do edital.

Cargos:

Auxiliar de CrecheInspetor de alunos Merendeira Monitor de transporte escolar Nutricionista Pedagogo Professor de Artes Professor de Ciências Biológicas Professor de Educação Física Professor de Geografia Professor de História Professor de Língua Inglesa Professor de Língua Portuguesa Professor de Matemática Professor II

Níveis: Médio e Superior

Remuneração: R$ 1.220,47 – 1.790,40

SEMED NOVA IGUAÇU – RJ

Banca: RBO

Vagas: 956 vagas

Cargos:

Pedagogo III

Professor I e II

Orientador Educacional

Orientador Pedagógico

Nível: Superior

Carga Horária:

Remuneração: R$ 1.200,00 – R$ 1.828,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

Situação: Comissão a ser formada em 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE JALES – SP

Situação: Banca Definida

Banca: RHS Consultoria

Vagas:28 + CR

Cargos:

Professor de Atendimento Educacional Especializado

Agente de Organização Escolar

Agente de Educação Infantil

Educador de EMEI

Secretário Escolar

Monitor de Transporte Escolar

Níveis: Médio e Superior

Concursos previstos – REGIÃO SUL

SEED – PR

Anúncio feito pelo Governador Carlos Massa Ratinho Júnior

Banca: Sem definição.

Cargos: Professores

Nível: Superior

Vagas: 1.000

Carga horária: 20 horas

Remuneração:

R$ 2. 352,25 – 20 horas

R$ 4.704,50 – 40 horas

Provas: Até o meio do ano – 2021

SEDUC – RS

Situação: Comissão Formada. Aguarda a escolha da banca.

Vagas: 1.500

Cargos: Professores

Níveis: Médio e Superior

Remuneração: R$ 2.1168,32 e R$ 75,76 hora/aula.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA – RS

Situação: Legalle

Vagas: 49 vagas

Cargos:

Professor

Orientador Educacional

Secretário de Escola

Supervisor Escolar

Níveis: Médio e Superior

Remuneração: R$ 1.934,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE GUAÍBA – RS

Banca: Integri Brasil Projetos e Serviços Integrados

Inscrições: Em breve.

Cargos: Professor, Orientador Educacional e Supervisor Escolar.

Nível: Superior

Concursos previstos – REGIÃO CENTRO-OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

Situação: Aguarda lançamento do edital.

Banca: Método Soluções Educacionais

Vagas: 77

Níveis: Médio e Superior

Cargos:

Técnico em Adm. Escolar

Técnico em Desenvolvimento Infantil

Professor Magistério

Professor – Pedagogia – Educação Infantil

Professor – Pedagogia – Ensino Fundamental

Professor Língua Portuguesa

Professor Matemática

Professor História

Professor Geografia

Professor Ciências

Professor Educação Física

Professor Inglês

Remuneração: R$ 1.140, 61 – R$ 2.661,42

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Professor Efetivo

Situação: Suspensão da validade do Concurso de 2016 – 19/03

Autorizado em 08/03 – Concurso para a Carreira do Magistério – DODF entre outros concursos

Vagas:

Temporário: Hoje na rede são quase 11 mil

Efetivo: Irão fazer o estudo baseado nas aposentadorias, vacâncias e a necessidade para o serviço público.

Processo Seletivo Simplificado – Professor Substituto – Final de 2021

Nível: Superior

Áreas:

Administração

Artes

Atividades – Pedagogia

Biologia

Biomedicina

Ciências Naturais

Contabilidade

Direito

Educação Física

Eletrônica

Eletrotécnica

Enfermagem

Farmácia

Filosofia

Física

Fisioterapia

Geografia

História

LEM – Espanhol

LEM – Francês

LEM – Inglês

LEM – Japonês

LEM – Libras

Língua Portuguesa

Matemática

Música

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Química

Sociologia

Telecomunicações

POLÍCIA CIVIL – DF

Cargo: Gestão de Apoio às Atividades Policiais Civis

Carreira: Administrativa

Especialidade: 9 – Pedagogia

Funções do Cargo: Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades referentes ao desenvolvimento de projetos pedagógico instrucionais, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo ensino-aprendizagem; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da especialidade.

Nível: Superior

Situação: Previsto na LDO – Autorizado

Concursos suspensos – REGIÃO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS – PA

Situação: Suspenso

Banca: FADESP

Vagas: 114

Cargos: Professor e outros cargos

Nível: Superior

Remuneração: R$ 1.275, 46 – R$ 3.401,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM – PA

Situação: Suspenso

Banca: Instituto Vicente Nelson – Ivin

Inscrições: 21/09 – 20/10

Cargos:

Pedagogo (3)

Professores PNS-3 Educação Infantil (30)

Professores PNS-3 Ensino Fundamental Anos Iniciais (40)

Professores PNS-3 Educação Artística (15)

Professores PNS-3 Ciências (10)

Professores PNS-3 Português (11)

Professores PNS-3 Matemática (18)

Professores PNS-3 Inglês (10)

Professores PNS-3 Educação Especial (10)

Professores PNS-3 Educação Física (15)

Professores PNS-3 Geografia (10)

Professores PNS-3 História (10)

Carga Horária: 100h/m – 30h/s

Remuneração: R$ 1.443,12 – R$ 2.164,68

PREFEITURA DE BELÉM – PA

Situação: Suspenso

Banca: AOCP

Cargos:

Professor Séries Iniciais – 123 + CR

Professor Séries do Ensino Fundamental e/ou EJA – 88 + CR

Professor Língua Portuguesa – 11 + CR

Professor Matemática – 17 + CR

Professor História – 04 + CR

Professor Geografia – 10 + CR

Professor Inglês – 07 + CR

Professor Artes – 11 + CR

Professor Ciências – 11 + CR

Professor Ensino Física – 12 + CR

Técnico Pedagógico – 85 + CR

Além da apuração, a professora Jaqueline Santos realizou, recentemente, uma aula com as previsões para área. Você confere a aula gratuita aqui

Concursos suspensos – REGIÃO NORDESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI – CE

Situação: Suspenso

Banca: Instituto Ingeti

Inscrições: 21/09 – 20/10

Cargos:

Professor I – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (20)

Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos-Língua Portuguesa (6)

Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Matemática (6)

Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Geografia (2)

Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – História (2)

Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Educação Física (2)

Professor II – Ensino Fundamental II – Anos Finais – 6º. Ao 9º. Anos – Ciências (2)

Carga Horária: 100 h/m

Remuneração: R$ 1.530,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES – MA

Situação: Suspenso

Banca: LJ Assessoria e Planejamento Administrativo

Vagas:

Educador Físico – 1

Professor Cuidador para Alunos Autistas – 1

Professor Cuidador para Alunos com Deficiência – 1

Professor de Libras e Sinais – 1

Professor Nível 1 – 26

Remuneração: R$ 1.500,00 – R$ 1,918,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA

Situação: Suspenso

Banca: ICAP

Inscrições: 01/09 – 25/10

Cargos:

Atendimento educacional especializado – AEE (3)

Intérprete/libras (2)

Orientador pedagógico (5)

Professor de educação infantil (15)

Professor ensino fundamental – séries iniciais (15)

Professor ensino fundamental – ciências (6)

Professor ensino fundamental – matemática (6)

Professor ensino fundamental – letras (6)

Professor ensino fundamental – educação física (3)

Professor ensino fundamental – geografia (1)

Professor ensino fundamental – história (1)

Carga Horária: 30 h/40h

Remuneração: R$ 2.109, 00 – R$ 2.812,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA – MA

Situação: Suspenso

Banca: LJ Assessoria e Planejamento Administrativo

Inscrições: 30/09 – 22/10

Cargos:

Professor de Educação de Jovens e Adultos (1)

Professor de Educação Especial (29)

Professor de Educação Infantil (27)

Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano (21)

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano Artes (1)

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano Ciências (1)

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano Educação Física (5)

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano Geografia (2)

Carga Horária: 25h/40h

Remuneração: R$ 1.045,00 – R$ 2.410,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA – PB

Situação: Suspenso

Banca: Fatec Concursos

Inscrições: 25/09 – 29/10

Cargos:

Professor A (15)

Professor B (Ciências) (1)

Professor B (Historia) (1)

Professor B (Matemática) (1)

Carga Horária: 30h

Remuneração: R$ 2.381, 15

Provas: 29/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA – RN

Situação: Suspenso

Banca: Consulplan

Inscrições: 24/10 – 03/12

Cargos:

Pedagogo (11)

Professor de Artes (2)

Professor de Ciências (10)

Professor de Educação Física (10)

Professor da Educação Infantil e Anos iniciais (80)

Professor de Ensino Religioso (1)

Professor de Geografia (4)

Professor de História (9)

Professor de Informática (4)

Professor de Libras (2)

Professor de Língua Inglesa (11)

Professor de Língua Portuguesa (14)

Professor de Matemática (3)

Professor Tradutor – Intérprete de Libras (4)

Carga Horária: 30h

Remuneração: R$ 2.555,78

Concursos suspensos – REGIÃO SUDESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE – SP

Situação: Suspensa

Banca: Instituto Universal de Desenvolvimento Social – IUDS

Cargos:

Merendeira – 1

Secretário Escolar

Professor de Educação Infantil – Pré – Escola

Professor de Educação Básica – PEB I

Carga Horária: 20h/40h

Remuneração: R$ 1.269,00 – R$ 3.741,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO – RJ

Nova remarcação de data da prova – 30/05

Remuneração: R$ 5.018,98

Vagas: 980

Cargos:

Docente I – Educação Infantil

Docente I – Ensino Fundamental

Docente II – Artes

Docente II – Ciências

Docente II – Educação Física

Docente II – Geografia

Docente II – História

Docente II – Inglês

Docente II – Matemática

Docente II – Língua Portuguesa

Inspetor Escolar

Orientador Educacional

Supervisor Escolar

Secretário Escolar

Nível: Médio e Superior

Remuneração: R$ 1.557, 61 – R$ 2.596,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE – MG

Situação: Suspenso

Banca: CONSCAM

Inscrições: 21/10 – 05/11

Cargos:

Docente de Nível Superior Ciências

Docente de Nível Superior Educação Física

Docente de Nível Superior Geografia

Docente de Nível Superior Língua Inglesa

Docente de Nível Superior Matemática

Docente de Nível Superior Portuguesa

Pedagogo

Carga Horária: 24h

Remuneração: R$ 2.204,53 – R$ 2.767,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA – MG

Situação: Suspenso

Banca: Cabral e Oliveira

Inscrições: 01/01/2021 – 01/02/2021

Cargos – Nível Médio e Superior

Auxiliar de Secretaria – 3

Auxiliar Educacional – 8

Professor – Pré-Escolar – 1º – 5º ano – 8

Supervisor Pedagógico – 1

Carga Horária:

Remuneração:

Auxiliar – R$ 1.045,00

Professor – R$ 1.205,60

Supervisor – R$ 1.519,12

Provas: A definir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO – MG

Situação: Suspenso

Remuneração: R$ 1.731,00

Carga Horária: 24 horas semanais

Vagas: 04 + 01 PCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA – MG

Banca: Instituto Mineiro Educar e Sorrir – IMESO

Inscrição: 15/03 – 15/04

Cargos/Vagas:

Coordenador Escolar – 1

Professor – 36

Professor de Apoio – 5

Professor de Educação Física – 2

Professor de Inglês – 2

Monitor de transporte escolar – 10

Remuneração: R$ 1.918,30

Carga horária: 30 h

Concursos suspensos – REGIÃO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO – RS

Situação: Suspenso

Banca: Legalle Concursos

Inscrições: 25/11 – 22/10

Cargos:

Professor de geografia (1)

Atendente de creche – Monitor (1)

Carga Horária: 20h/40H

Remuneração:

R$ 1.701,60 – Professor

R$ 1.309,77 – Monitor

Concursos suspensos – REGIÃO CENTRO-OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS – GO

Situação: Suspenso

Banca: Itame

Inscrições: 01/10 – 20/10

Cargos:

Professor de Geografia – 1 + 3 CR

Professor de História – 1 + 3 CR

Professor Pedagogo – 3 + 8 CR

Carga Horária: 20h/30h

Remuneração: R$ 1.587,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS – GO

Situação: Suspenso

Cargo: Professor P – III – Pedagogo

Vagas: 50 + 30 CR

Nível: Superior

Remuneração: R$ 2.424,24

Carga horária: 30 horas semanais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO – GO

Situação: Suspenso

Vagas/Cargos:

Secretário Escolar – 3 + 9

Monitor de Creche – 5 + 15

Professor de Educação Física – 1 + 3

Professor Pedagogo – 8 + 24

Psicopedagogo – 1 + 3

Remuneração: R$ 1.295, 82 – R$ 3.096,91

Nível: Médio e Superior

Carga horária: 40 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA – GO

Situação: Suspenso

Banca: CS-UFG

Cargos:

Assistente Administrador Educacional – 13 vagas

Agente de Apoio Educacional – 110 vagas

Auxiliar de Atividades Educativas – 200 vagas

Educador Social – 45 vagas

Profissional da Educação II

Áreas:

Artes – 9 vagas

Ciências – 9 vagas

Educação Física – 9 vagas

Geografia – 9 vagas

História – 9 vagas

Inglês – 9 vagas

Intérprete de Libras – 9 vagas

Matemática – 24 vagas

Pedagogia – 96 vagas

Português – 20 vagas

Nível: Médio e Superior

Carga Horária: 30 horas

Remuneração: R$ 2.886,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS – GO

Situação: Suspenso

Banca: IBEST

Cargos:

Professor – Pedagogia – 24 vagas

Professor – Língua Inglesa – 2 vagas

Nível: Superior

Remuneração: R$ 2.381,04

Agora que você conhece os concursos públicos na área da educação, que estão abertos e muitos mais, comece agora mesmo sua preparação. Confira oportunidade:

Grupo no telegram para a área de educação

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.