Edgar (Caio Castro) vai pisar em Marcela (Isis Valverde) nos próximos capítulos de Ti Ti Ti. Indignado com a proposta de Gustavo (Leopoldo Pacheco), o playboy humilhará a moça por ter aceitado dizer que seu filho é de Osmar (Gustavo Leão). O noivo de Camila (Maria Helena Chira) encurralará a jovem: “Você não passa de uma oportunista barata”.

Na reprise do Vale a Pena Ver de Novo, a amiga de Julinho (André Arteche) terá aceito o pedido do marido de Bruna (Giulia Gam) e se mudado para a mansão dos Sampaio. Para quem não lembra, o empresário pediu para que a desconhecida falasse que o bebê que espera é fruto de um namoro com Osmar.

O dono da editora GS acredita que a católica fervorosa só terá forças para continuar com o tratamento contra o câncer se tiver um “neto de mentira”. No entanto, Edgar é contra a falcatrua do pai e fará questão de jogar seu descontentamento na cara de Marcela. Ele a chamará de golpista.

“Por que você tá falando isso pra mim? O que foi que eu te fiz?”, questionará a aspirante a modelo, sem entender o motivo da raiva do rapaz.

O amante de Luísa (Guilherme Guinle) não terá papas na língua e condenará a a atitude da moça: “Uma pessoa que se preze nunca se aproveitaria do desespero do meu pai para aceitar a oferta”, retrucará o marmanjo.

A ex-namorada de Renato (Guilherme Winter) não se abalará com as ofensas e o desafiará a contar toda a verdade a Bruna. Mas o ricaço sabe as consequências da história e se limitará a dizer que, por enquanto, a estadia da personagem em sua casa é um “mal necessário”.

Revelações de Osmar

Marcela ficará chocada com a audácia do rapaz e lhe dirá que o namorado de Julinho já havia adiantado algumas coisas sobre a conduta questionável do irmão mais velho. “Como assim? O que o Osmar falava de mim?”, questionará o sócio da agência Lugar.

A aspirante a modelo se irritará com o súbito interesse do rapaz e cortará o papo. “Você se importa, Edgar? Eu não sou uma mentirosa? Por que você ia acreditar em mim?”, reforçará a morena. Contrariado, personagem de Caio Castro não deixará a briga sem antes ameaçar a nova inimiga. “Tua batata tá assando, garota. Aproveita enquanto pode!”, dirá.

A substituta de Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

