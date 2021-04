Oportunista, Osvaldo marca, garante classificação do Fortaleza e encerra jejum de gols: “Sentimento de muita alegria”; atacante volta a brigar pela titularidade

O Fortaleza segue firme e forte rumo a mais um título da Copa do Nordeste. E neste domingo (11), o Leão conseguiu sua classificação para a próxima fase da competição. A vaga veio com um gol de um dos xodós da torcida: Osvaldo. O atacante, que não marcava há 7 meses, fez o gol da vitória por 1 a 0 diante do Confiança. O profissional demonstrou alívio após a entrevista coletiva, revelou estar feliz e disse que o jejum de gols estava o incomodando bastante, mas que nunca deixou de trabalhar para que essa fase fosse embora o quanto antes.









“Sentimento é de muita alegria. Já vinha buscando esse gol fazia um tempo e acho que todo jogador precisa estar marcando gols e comigo não é diferente. Estava sem marcar fazia um tempo e isso incomoda, principalmente para quem é atacante, mas sempre tive cabeça tranquila e consegui fazer um bom jogo, algumas jogadas individuais que são meu forte e o mais importante era vencer e garantir a classificação com liderança. Vamos focar nos jogos mata-mata para ter continuidade na competição”, comemorou.

Em 54 jogos disputados em 2020, Osvaldo marcou apenas 4 gols. Agora que a equipe está passando por um processo de reformulação, a concorrência no setor aumentou, mas o atacante continuou com o discurso que trabalhará bastante para que quando sua hora chegar ele não saía mais do time titular. Vale lembrar que nesse início de temporada, Enderson Moreira está fazendo rodízio em quase todos os jogos.

Enderson Oliveira está fazendo rodízio nos jogos da Copa do Nordeste. Foto: Bruno Oliveira



“Acho que todo jogador, quando está abaixo do seu nível técnico, é difícil chegar nas redes sociais e ter alguns comentários de torcedores, mas sempre procurei fazer meu trabalho e me dedicar. Quero estar buscando meu espaço e sequência que preciso para dar continuidade para esse trabalho. Não tive tanta sequência, mas acho que o professor tem rodado o grupo e vou trabalhar muito para quando minha oportunidade chegar”, afirmou Osvaldo, que já está focado no duelo contra o CSA, marcado para o próximo final de semana, na Arena Castelão.

“Temos um jogo difícil, CSA vem mostrando ter um bom time, vem crescendo nos últimos anos, então vai ser difícil, mas jogamos em casa e temos a oportunidade de fazer um grande jogo como fizemos contra o Bahia”, concluiu o jogador.