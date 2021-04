Orçamento da Saúde é ‘incompatível’ com gastos na pandemia, diz conselho em carta a Bolsonaro

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) divulgou nesta quinta-feira (01) uma carta aberta que aponta os gastos no orçamento previstos para Saúde como “incompatíveis” com a realidade nacional da pandemia da Covid-19.

A carta foi direcionada para o presidente, Jair Messias Bolsonaro; Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal; Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; e ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O orçamento de 2021, aprovado pelo Congresso, estima R$ 125 bilhões para a Saúde. Para o texto ter força de lei ainda é necessário que seja sancionado pelo presidente.

“O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem, respeitosamente, recorrer a esta carta aberta para dizer que o orçamento destinado ao financiamento das ações e serviços de saúde para o ano de 2021, aprovado em março, é incompatível com os seus custos mínimos, ainda mais ao se considerar o crescimento exponencial da pandemia da Covid-19″, alerta no início da carta.

O valor previsto para Saúde é inferior ao investido em todo ano passado e retoma a patamares de pré-pandemia. “O orçamento da saúde foi aprovado com valores equivalentes ao do piso federal do SUS do ano de 2017 (atualizados pela inflação do período). Isto significa a retirada de cerca de R$ 60 bilhões em comparação ao valor do orçamento de 2020, acrescido dos créditos extraordinários para suprir necessidades da Covid-19″, relata.

Este não é o primeiro problema apontado no orçamento, Paulo Guedes, ministro da Economia, levantou até a possibilidade de impeachment.

Orçamento “Irreal e irresponsável”, diz carta

A carta ainda menciona que o orçamento elaborado” desconsiderou, de modo irreal e irresponsável, as necessidades de aquisição de vacinas, kits diagnósticos e insumos; de sustentabilidade e manutenção dos serviços prestados pelo SUS, como leitos clínicos e de UTI, equipamentos médicos, atendimento de sequelas da Covid-19, demanda reprimida de procedimentos ambulatoriais e hospitalares”.

O texto ainda faz duras críticas alegando que o corte da gastos foi feito “custe o que custar” , após mencionar o “luto pela morte de mais de 320 mil cidadãos”.

Questionando as autoridades a que a carta foi encaminhada, o conselho ainda questiona “quem responderá pelas doenças e mortes evitáveis em decorrência da emergência sanitária internacional”.

“Como admitir que a emergência sanitária acabou? Que falseamento é esse em nome do teto de gastos, que custará vidas? Se acabou formalmente a emergência sanitária como admitir a emissão de novos créditos extraordinários? Como garantir os recursos que o SUS precisará para não ver à mingua a sua sustentabilidade numa situação de extrema gravidade sanitária?”, finaliza a carta.

Leia a íntegra: