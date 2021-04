orçamento prevê diversos editais para 2021

A Secretaria de Planejamento de Orçamento de Tocantins publicou no dia 5 de abril, segunda-feira, o detalhamento do orçamento do estado para exercício ao longo de 2021 (concurso TO).

O documento especifica todos os gastos previstos dentro do valor de pouco mais de R$ 10,9 bilhões. A reposição de pessoal em diversos órgãos da administração direta, principalmente na área de segurança pública, são os destaques.

Alguns dos concursos citados no orçamento já estão com edital publicado, como os editais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, por exemplo. Veja detalhes do orçamento e dos concursos previstos abaixo:

Concurso ALE TO

A realização do concurso para a Assembleia Legislativa do estado foi inclusa no orçamento para 2021. O concurso já foi solicitado pelo Ministério Público do estado, que reconheceu que o órgão possui mais servidores comissionados do que servidores evetivos.

A Assembleia chegou a publicar um edital de concurso público em 2016, para o preenchimento de 130 vagas, sendo 66 imediatas e as demais para formar cadastro reserva de pessoal.

A seleção acabou sendo cancelada, um dia após a publicação do edital, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO) por ter irregularidades no contrato com o Cebraspe.

Concurso TCE TO

Sem realizar concursos há 12 anos, o Tribunal de Contas do estado também foi alvo de ação do Ministério Público, que exigiu o preenchimento de cargos efetivos por meio de concursos público.

O órgão já acumula mais 140 cargos vagos em carreiras de níveis médio e superior. O TCE TO promoveu o seu último concurso em 2008, pelo Cebraspe, e ofertou 86 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Concurso MP TO

O Ministério Público de Tocantins (concurso MP TO) confirmou que estuda realizar uma nova seleção para o quadro de servidores. As vagas do novo edital deverão ser destinadas para os cargos de técnico, analista e promotor.

De acordo com o órgão, um procedimento administrativo foi instaurado pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Casaroti, para levantar dados e averiguar a viabilidade de realização de concurso público. Veja detalhes

Concurso PM TO

As provas objetivas do concurso para a Polícia Militar de Tocantins (concurso PM TO) devem ocorrer na data provável do dia 6 de junho de 2021.

O edital do novo concurso PM TO registrou mais de 45 mil inscrições de candidatos interessados em concorrer a uma das 1.025 divididas entre cargos de níveis médio e superior. Veja detalhes

Concurso Bombeiro TO

O edital já foi publicado com 115 vagas ofertadas, a maior quantidade de vagas é destinada para Soldado, com 100 vagas sendo distribuídas em 90 para sexo masculino e 10 para feminino.

As outras 15 vagas são para Cadete (Oficial), sendo 13 para o sexo masculino e 2 para o feminino. Veja detalhes!

Veja o texto do orçamento na íntegra!

