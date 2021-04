Orejuela e Pablo treinam com elenco, mas Sara segue desfalcando o São Paulo

Orejuela e Pablo treinaram sem restrições com o restante do elenco nesta segunda-feira. Passada a vitória sobre o Ituano, no último fim de semana, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo agora volta o foco para a Copa Libertadores, já que na próxima quinta encara o Rentistas, do Uruguai, no Morumbi.

O colombiano vinha sendo desfalque há mais de uma semana por causa de fortes dores no joelho. Orejuela se limitou a trabalhos no Reffis nestes últimos dias, mas parece próximo de retornar aos gramados e, enfim, fazer sua estreia com a camisa tricolor. Sem jogar desde o duelo entre Santos e Grêmio, pelas quartas de final da Libertadores, o lateral-direito ainda deve precisar de mais alguns dias para entrar em campo.

Pablo, por sua vez, ficou de fora da partida contra o Ituano por causa de dores nas costas, mas nesta segunda-feira não aparentou limitações. O atacante é o artilheiro do São Paulo na atual temporada, com três gols, e vem deixando para trás a má fase que o perseguiu na “Era Diniz”.

Em contrapartida, o técnico Hernán Crespo mais uma vez não contou com Gabriel Sara. O meia, que chegou a ser titular do São Paulo nos primeiros jogos do comandante argentino à beira do campo, ainda não se livrou das dores musculares que o tiraram dos últimos compromissos da equipe e não deve ser relacionado para o duelo com o Rentistas.

Para seu segundo jogo na atual edição da Libertadores, o São Paulo deve contar com aquilo que tem de melhor, exceto Léo, que foi expulso na estreia contra o Sporting Cristal e terá de cumprir suspensão. Bruno Alves deverá herdar a vaga do zagueiro, formando um trio ao lado de Arboleda e Miranda.