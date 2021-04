Orejuela puxa a fila e 4 ‘reforços’ são aguardados por Crespo no São Paulo; Dani Alves é avisado e ganha concorrência na LD

O São Paulo venceu mais uma nesta última terça (20) e começou a fase de grupos da Copa Libertadores com o pé direito. A vítima da vez foi o modesto Sporting Cristal, que tomou 3 a 0 em casa. Luan, Éder e Benítez marcaram os gols da partida.









A equipe de Crespo já está criando sua identidade, mas pode ser reformulada a partir do retorno de alguns reforços. Desta forma, a lateral direita se torna uma das principais incógnitas:

Daniel Alves virou titular da posição, mas Crespo ainda conta com o lesionado Orejuela no elenco. No meio, Hernanes pode ‘ameaçar’ Benítez e outros jogadores. Igor Gomes e Sara também atuam como armadores e podem participar de um rodízio no setor. Ainda na direita, Igor Vinicius é mais um que está próximo de ser liberado pelo DM. Desta forma, o argentino contará com os seguintes reforços caseiros:

Hernanes – MEI

Orejuela – LD

Gabriel Sara – MC

Igor Vinicius – LD

O Soberano volta a campo nesta sexta-feira (23), quando enfrenta o Santo André, às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.