Órfã do BBB 21: por que Viih Tube foi eliminada com 96% dos votos

20 anos e doçura para dar e vender. E não é que as aparências enganam? Após ser desmascarada e mesmo assim escapar incontáveis vezes da berlinda, Viih Tube foi eliminada do BBB 21 neste domingo (25) em paredão disputado com Fiuk e Gil. A youtuber conseguiu chegar na reta final levando apenas cinco votos ao longo da temporada graças à sua política de boa vizinhança, que fazia com que os brothers simplesmente não conseguissem sequer citar o nome da jogadora nas formações de paredão.

Foto: reprodução



Mas o que levou Viih Tube a receber 96,69% dos votos, uma das maiores rejeições da história?

1. Aliada de nenhum, amiga de todos

Logo que entrou na casa, Viih Tube encantou os brothers por apresentar tamanha maturidade aos 20 anos. A sister era constantemente elogiada por apresentar um posicionamento firme e por bajular os outros quando necessário. Prova disso é que, após perceber que havia falado mal de Carla Diaz enquanto a atriz esteve no quarto secreto, a influencer tratou logo de choramingar e implorar por desculpas, que por sinal foram aceitas. Uma outra tática da jovem era comparar os demais participantes com a família dela:, Pocah era a mãe, Nego Di, o pai, e Gilberto representava uma síntese dos demais parentes.

2. Amiga da onça: até que ponto Juliette era uma prioridade para Viih?

Da série “Fulano é um pai para mim”, vem ai “Juliette é aquela amiga que dá vontade de bloquear às vezes”. Desde o início do programa, as duas se declaravam prioridades uma da outra. No entanto, muitos telespectadores consideravam a fidelidade de ViiH Tube enganosa. Além de pedir para se afastar da maquiadora quando todos estavam contra ela ainda nas primeiras semanas, a youtuber criticava severamente o comportamento da sister enquanto estava com Thais e chegou a comentar com Caio que a paraibana tinha uma “inveja branca” dela.

3. A casa esquece, mas o público não: manipula y manipula



Saber escolher bem as palavras antes de conversar é uma das maiores estratégias de Viih Tube. Para falar a verdade, apenas um olhar basta para que ela conquiste a “salvação”. Prova disso é que a artista conseguiu se livrar do último paredão. Não lembra? Gil estava certo de que colocaria a sister, mas, após ela olhar bem no olho dele durante a prova, o pernambucano alegou que não conseguiria indicá-la. No entanto, com as opções cada vez menores de voto, a hora da youtuber ia chegar e o público, que acompanhou tudo, não deu uma nova chance para a jovem se explicar.

4. De olho em todo: hábitos desagradáveis de higiene

Nas redes sociais, vazou um post que afirmava que, de 42 dias de confinamento, a paulista só havia tomado banho banho em 22 deles. A informação foi a gota d’água para que os telespectadores prestassem atenção nos hábitos de higiene deveras duvidosos da sister, que às vezes se contentava somente com a água recheada de cloro da piscina. Além disso, ela já chegou a ficar uma semana inteira sem lavar os cabelos e desenvolveu uma prisão de ventre, ficando quase 60 dias sem utilizar o banheiro. Como já era de se esperar, a internet não perdoou e tratou logo de produzir memes sobre o assunto.



*Sob supervisão da repórter Cláudia Callado