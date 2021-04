Organizada do Flamengo publica nota direcionada a Rogério Ceni: ‘Estamos extremamente insatisfeitos’

A três dias da estreia na Conmebol Libertadores, o Flamengo utilizou um time misto e só empatou com a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca no último sábado. Após a partida, uma das maiores torcidas organizadas do clube publicou uma nota direcionada ao técnico Rogério Ceni cobrando mudanças e criticando atitudes do comandante.

“Esperamos o término da partida para mostrar que, independentemente do resultado, estamos extremamente insatisfeitos com a forma através da qual é conduzido o futebol rubro-negro”, escreveu a Raça Rubro-Negra.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Meses depois da sua chegada, ainda não convence, mesmo com títulos conquistados”, continuou a organizada.

Entre outros pontos, a torcida organizada questionou a escalação de Willian Arão como zagueiro e de Gerson como ponta.

“Essas e outras atitudes nos fazem ter preocupação com o futuro do futebol rubro-negro, inclusive por não parecer que o comandante está disposto a rever suas decisões, tampouco adotar medidas mais conservadoras e óbvias”, criticou.

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira, às 21h15 (de Brasília), quando estreia na Libertadores fora de casa contra o Vélez Sarsfield. O FOX Sports transmite a partida AO VIVO e o ESPN.com.br faz cobertura COM VÍDEOS em tempo real.