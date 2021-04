Organizada do Palmeiras lista ‘falhas’ de Luan e ‘exige’ demissão do zagueiro: ‘Ele não terá paz’

O zagueiro Luan, do Palmeiras, foi alvo de duras criticas da Torcida Organizada Mancha Alvi Verde pelas redes sociais, nesta segunda-feira, um dia após a final da Supercopa do Brasil conquistava pelo Flamengo em cima do Verdão. A organização listou uma sequência de ‘falhas’ do jogador e fez comentários em tom ameaçador.

– A torcida é a única que sempre terá 100% de razão, pois somos conduzidos exclusivamente pela paixão. Se a escalação for errada, a torcida tem o direito de questionar e, quem quer que esteja conduzindo o time, tem que respeitar e jamais ironizar. Créditos também se acabam. Se a torcida exigir a saída de um jogador do time, a sua exigência será realizada de uma forma ou de outra – postou, com a #ForaLuan.

– Todas as chances foram dadas a esse jogador. Todos os erros já foram perdoados. Todas as falhas já foram justificadas. CHEGA. Não aceitamos mais que esse “azarado” vista o nosso manto. É muito azar (alguns chamam de ruindade) para uma única pessoa. Falta de responsabilidade deixar em campo um atleta que prejudicou o Palmeiras em tantas decisões importantes – continuou.

O texto completa dizendo que Luan falhou na final da Libertadores, cometeu ‘pênalti infantil’ no Mundial, foi expulso na final da Copa do Brasil e falhou na final da Supercopa do Brasil, inclusive, perdendo pênalti na disputa final contra o Flamengo.

– Em uma empresa, esses pontos seriam motivos de sobra para demissão por justa causa, por falta de capacidade. Exigimos (não é um pedido) a rescisão do contrato desse “azarado” Luan. Já deixamos escrito e avisado: ele não terá paz. Aliás, paz ele encontrará fora do Palmeiras – escreveu, em outro ponto no texto.

Confira a íntegra no post original da Organizada.