órgão contou com mais 69 vacâncias até abril de 2021

A Receita Federal contou mais 69 vacâncias até o mês de abril de 2021, sendo incluídos as aposentadorias, exonerações e falecimentos. Novo concurso Receita Federal é aguardado com bastante ansiedade pelos concurseiros.

De acordo com os dados, das 69 vacâncias registradas até este mês, 45 foram de Auditores Fiscais e 24 de Analistas Tributários. A maior quantidade está concentrada nas aposentadorias, que tiveram um número de 56 desligamentos.

O restante da quantidade foi dividida entre falecimentos e exonerações, sendo 8 falecimentos registrados e 5 exonerações. A divisão exata por cargos e por motivo se deu da seguinte forma:

AUDITOR FISCAL

Aposentadorias: 38

Falecimentos: 5

Exoneração: 2

ANALISTA TRIBUTÁRIO

Aposentadorias: 18

Falecimentos: 3

Exoneração: 3

Em despacho presente no processo de um novo concurso Receita Federal, é descrito que a Secretaria de Pessoal do Ministério da Economia já reconheceu a necessidade de um novo concurso público para repor vacâncias do órgão.

No despacho, assinado pelo Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal, apresenta as considerações da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal sobre o pedido de concurso público.

“Em analise preliminar, aquela Secretaria entendeu que a Receita Federal do Brasil dispõe de quantitativo de vacâncias suficientes para reposição por meio de concurso público”, diz documento.

Concurso Receita Federal: órgão pretende lançar editais anuais

O subsecretário do órgão, José Barroso, afirmou que pretende publicar novos editais anualmente. A informação foi compartilhada durante reunião realizada com servidores do órgão no último dia 17 de março (quarta-feira).

No entanto, o representante não levantou o número das vagas e o andamento da solicitação que prevê a autorização do novo edital.

As últimas informações do concurso Receita Federal indicam que um novo pedido de seleção foi feito, para o provimento de 2.050 vagas, o que foi confirmado pela Secretaria de Gestão de Desempenho do órgão.

Dessas vagas, a maior parte ficou para o cargo de analista tributário (1.500). O cargo de auditor, por sua vez, teve reservadas 550 vagas ao total. Até então, o pedido de novo certame estava sendo avaliado pelo Ministério da Economia.

Em entrevista exclusiva ao jornalismo do Direção Concursos, no início deste mês de fevereiro (2021), o vice-presidente do Sindicato dos Auditores-fiscais de Receita Federal (Sindifisco), Ayrton Bastos, falou sobre o possível edital.

“O Sindifisco, assim como a administração da Receita, tem se mobilizado para a realização de novos concursos. Essa também é uma demanda interna, muitos servidores aprovados no último edital estão sobrecarregados e ainda lotados em regiões de fronteira”, disse em um dos trechos.

Há de se registrar que a Receita Federal tem, hoje, por volta de oito mil servidores na ativas, o que é muito pouco perto do déficit de mais de 22 mil vagas no órgão.

Resumo

Situação: solicitado

Remuneração inicial: Analista Tributário: R$ 12.142,39 (jan/2019, sem bônus); Auditor Fiscal: R$ 21.029,09 (jan/2019, sem bônus).

Analista Tributário: R$ 12.142,39 (jan/2019, sem bônus); Auditor Fiscal: R$ 21.029,09 (jan/2019, sem bônus). Banca : não definida

: não definida Escolaridade : Ensino Superior

: Ensino Superior Cargo: auditor fiscal federal

auditor fiscal federal Link do último edital

