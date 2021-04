órgão nomeia mais 23 aprovados; fiscos em 2021

O Diário Oficial do Rio Grande do Sul (DORS) tornou pública a lista de 23 novos candidatos aprovados no último concurso Sefaz RS (Secretaria de Fazenda) realizado em 2017. Foram 18 deles aprovados na ampla concorrência, quatro nas vagas reservadas para negros e pardos e um nas vagas reservadas a candidatos Pessoa com Deficiência (PcD).

O professor de legislação tributária do Direção Concursos, Ermilson Rabelo, consta da lista. É mais uma seleção para a conta dele, que já tem aprovações em outros órgãos fiscais, como as Secretarias de Fazenda Estaduais de Goiás, Maranhão e Secretarias de Fazenda Municipais de São Luiz e Goiânia.

Concurso Sefaz RS: panorama

O concurso Sefaz RS 2017 teve edital publicado em novembro daquele ano, com vagas para o cargo de auditor do Estado (classe “A”), cujo requisito, dentre outros, era possuir nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Ciências Jurídicas e Sociais.

Sete vagas imediatas estavam disponíveis, sendo cinco para a ampla concorrência, uma para candidatos Pessoas com Deficiência (PcD) e uma para negros e pardos. O salário inicial pago previsto no edital era de R$ 21.454,81, para uma jornada de 40h semanais.

Em 2018, a Sefaz RS também publicou edital, mas agora para o cargo de auditor fiscal do Estado (classe “A”), cujo requisito, dentre outros, era possuir nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia ou Tecnologia da Informação.

Foram 50 vagas oferecidas, sendo 37 para a ampla concorrência, cinco para PcDs e as oito restantes para o negros e pardos. O salário inicial pago era de R$ 20.463,50, para uma jornada de 40h semanais. A seguir, confira os fiscos que estão previstos em 2021.

Fiscos 2021: veja prováveis editais

Um novo concurso Sefaz RS não terá edital publicado tão cedo, visto que as últimas seleções foram há pouquíssimo tempo. Mas o país reservas excelentes outras oportunidades em 2021. Confira:

a) Sefaz ES: o órgão conta com banca organizadora definida para o provimento de 50 vagas no primeiro semestre de 2021. A empresa FGV foi a escolhida para organizar a seleção. Tudo sobre o concurso aqui .

o órgão conta com banca organizadora definida para o provimento de 50 vagas no primeiro semestre de 2021. A empresa FGV foi a escolhida para organizar a seleção. . b) ISS Belo Horizonte: a comissão organizadora para um novo concurso destinado aos cargos de Auditor Fiscal e Auditor Técnico de tributos municipais está formada. Veja todos os detalhes aqui.

a comissão organizadora para um novo concurso destinado aos cargos de Auditor Fiscal e Auditor Técnico de tributos municipais está formada. c) Sefa PA: A escolha da banca que será responsável pelo próximo concurso Sefa PA foi iniciada, mas está suspensa. Seleção terá edital em breve. Saiba mais sobre o concurso aqui.

A escolha da banca que será responsável pelo próximo concurso Sefa PA foi iniciada, mas está suspensa. Seleção terá edital em breve. d) Sefaz RR: em resposta para a equipe de jornalismo do Direção Concursos, a Secretaria de Fazenda de Roraima (Sefaz RR) informou que o impacto financeiro do concurso Sefaz RR foi aprovado e que cronograma passa por ajustes. Saiba mais sobre o concurso aqui .

em resposta para a equipe de jornalismo do Direção Concursos, a Secretaria de Fazenda de Roraima (Sefaz RR) informou que o impacto financeiro do foi aprovado e que cronograma passa por ajustes. . e) Sefaz PR: comissão está formada e órgão estuda orçamento para realizar um novo concurso público. Saiba mais sobre o concurso aqui.

comissão está formada e órgão estuda orçamento para realizar um novo concurso público. f) Sefaz SP : um novo concurso Sefaz SP é esperado desde 2019. Atualmente, órgão conta com 961 cargos vagos. Todos os detalhes aqui .

: um novo concurso Sefaz SP é esperado desde 2019. Atualmente, órgão conta com 961 cargos vagos. . g) Sefaz MG: o órgão teve último concurso em 2007 e o déficit de servidores aumenta desde então. Fonte interna afirma que foi realizado pedido de novo edital para 2020. Saiba mais sobre o concurso aqui.

o órgão teve último concurso em 2007 e o déficit de servidores aumenta desde então. Fonte interna afirma que foi realizado pedido de novo edital para 2020. h) Sefaz MT: recentemente, o estado perdeu cerca de 200 Fiscais. O déficit passa dos 500 e um novo edital é aguardado. Veja mais aqui!

recentemente, o estado perdeu cerca de 200 Fiscais. O déficit passa dos 500 e um novo edital é aguardado. Veja mais aqui! i) Sefaz CE : o concurso Sefaz CE (Secretaria de Fazenda do Ceará) deve ter o seu edital publicado em abril. Depois do fim do mistério sobre os tecnólogos, a maior dúvida, agora, paira sobre a divisão das vagas entre os cargos que estarão disponíveis no certame.

: o concurso Sefaz CE (Secretaria de Fazenda do Ceará) deve ter o seu edital publicado em abril. Depois do fim do mistério sobre os tecnólogos, a maior dúvida, agora, paira sobre a divisão das vagas entre os cargos que estarão disponíveis no certame. j) Sefaz BA : fase é de análise de propostas das bancas para o concurso do cargo de Agente de Tributos, que exige nível superior em qualquer área. Estão previstas 20 vagas.

: fase é de análise de propostas das bancas para o concurso do cargo de Agente de Tributos, que exige nível superior em qualquer área. Estão previstas 20 vagas. k) ISS São Paulo: o concurso está autorizado desde 2017, mas as vagas para Auditor foram arquivadas em 2018.

o concurso está autorizado desde 2017, mas as vagas para Auditor foram arquivadas em 2018. l) ISS RJ : a comissão ainda continua os trabalhos. No momento, o certame encontra-se em escolha de banca e fontes internas informaram que o certame deve ocorrer em 2020. Saiba tudo aqui .

: a comissão ainda continua os trabalhos. No momento, o certame encontra-se em escolha de banca e fontes internas informaram que o certame deve ocorrer em 2020. . m) ISS Fortaleza : a banca Cebraspe foi escolhida para Analista do Tesouro, mas fonte interna afirmou que foi realizado pedido para Auditor. Todos os detalhes aqui .

: a banca Cebraspe foi escolhida para Analista do Tesouro, mas fonte interna afirmou que foi realizado pedido para Auditor. . n) ISS Belém: a LDO de 2020 trouxe a autorização para 66 vagas para a Secretaria de Finanças de Belém.

a LDO de 2020 trouxe a autorização para 66 vagas para a Secretaria de Finanças de Belém. o) Sefaz AL: O concurso Sefaz AL já tem comissão organizadora formada. Os servidores designados deverão dar segmento a todos os trâmites burocráticos que antecedem a publicação do edital destinado ao preenchimento de 35 vagas. Saiba aqui!

