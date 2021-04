órgão promete novo cronograma “em breve”

A Coordenação de Recrutamento e Seleção da Polícia Federal informou que o novo cronograma do concurso PF deverá ser divulgado em breve pela banca organizadora responsável pelo edital, a empresa Cebraspe.

A resposta foi encaminhada à equipe de jornalismo do Direção Concursos nesta terça-feira, 6 de abril, após ser questionado as datas e prazos das demais etapas do concurso, já que as provas objetivas foram adiadas. Veja:

Cronograma do concurso PF

As provas objetivas do certame, que estavam previstas para 21 de março, foram adiadas para o dia 23 de maio de 2021.

A informação foi divulgada no dia 11 de março de 2021 por meio do site da banca organizadora do edital, Cebraspe. Veja detalhes aqui!

Importante destacar que a retomada do concurso PF depende de questões que envolvem a saúde pública, em razão da pandemia, e orçamento federal para que as nomeações ocorram dentro do prazo de validade do edital.

Concurso PF: inscrições reabertas para candidatos PCD

Candidatos às vagas para pessoas com deficiência (PCD) do concurso PF ganharam uma nova oportunidade de inscrição no certame. Isso porque, após acordo entre o MPF e o órgão, para que o prazo de candidatura para candidatos PCD fosse reaberto, a banca Cebraspe tornou pública essa reabertura.

A decisão foi tomada após um longo entrave entre as exigências da banca organizadora (Cebraspe) e o prazo para apresentação de documentos estabelecido aos candidatos.

De acordo com o edital, candidatos às vagas para PCD deveriam, no ato da inscrição, comprovar a deficiência mediante apresentação de parecer por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico.

O laudo deveria observar os seguintes fatores:

a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

c) a limitação no desempenho de atividades;

d) a restrição de participação.

Os interessados poderão realizar sua inscrição com a apresentação de apenas um laudo médico simples, subscrito por um único médico e emitido nos últimos 12 meses. Entenda maiores detalhes aqui!

Resumo edital PF

