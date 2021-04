Orobó, Daniel e mais: Vasco ‘atualiza’ barca na Série B e A. Pássaro não cochila; empresário cita Bahia e causa: “Não é prudente”

O Vasco, mesmo tendo T. Reis no elenco, já pensa em trazer um novo ‘9’. O centroavante chegaria pra disputar posição no time titular e ser mais uma opção no plantel do treinador Marcelo Cabo.

Orobó, Alef Manga e outros nomes foram cogitados. Este primeiro, inclusive, teve sua situação atualizada nesta 2ª (19). O atacante fechou com o Londrina e dividiu opiniões. Alguns torcedores comemoraram e vibraram com a falta de acordo entre Vasco e jogador. A direção, enquanto isso, recebeu novas notícias da situação do meia Daniel, do Bahia. O jogador, a princípio, integraria o sub-20.









O contrato de Dani se encerra no meio do ano e o Bahia já avisou que a possibilidade de renovação está descartada por conta da postura de seu empresário. O meia se descarou na Copa do Brasil sub-20, vencida pelo próprio Vasco. Sendo assim, o time de Cabo se torna o favorito na negociação.

A informação é do canal ‘Atenção Vascaínos’. O armador vem treinando com o elenco principal do Bahia e poderia ser mais uma das opções da comissão no meio-campo.

Foto: Jhony Pinho/AGIF



“De boa fé fui até Salvador, conversamos pessoalmente. Acertamos as bases pra três anos de contrato. Porém, as projeções de ajuste com o desempenho do atleta na equipe principal proposta pelo clube ficaram limitadas a R$ 25 mil. Não é prudente ter um atleta promissor e que, em atingindo a titularidade fique com seus recebimentos limitados a R$ 25 mil”, ponderou o agente do atleta, em contato com o ‘GE.com’.