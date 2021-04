Já parou para pensar em quais são seus vampiros favoritos das séries?

Ao longo dos anos, muitos vampiros fizeram parte do plot de alguns dos nossos seriados favoritos. Afinal, as criaturas misteriosas contam com diversas nuances que podem ser exploradas, como as linhas entre o bem e o mal, o medo de machucar os humanos e até mesmo o rendimento aos instintos primitivos que os tornam criaturas perigosas – ainda que fascinantes.

Pensando nisso, fizemos uma lista com alguns dos mais memoráveis vampiros que marcam o mundo das séries. Vamos descobrir quem são eles?

Veja quais são os 10 melhores vampiros das séries:

10. Katherine Pierce, de The Vampire Diaries

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

A doppelganger de Elena sempre foi uma das personagens mais interessantes de The Vampire Diaries. Foi ela quem transformou Damon e Salvatore em vampiros depois de fingir estar apaixonada pelos dois irmãos. Além disso, seus instintos de sobrevivência trouxeram alguns dos melhores plots ao longo de todas as temporadas.

9. Klaus Mikaelson, de The Originals

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Outro personagem que surgiu em The Vampire Diaries e merece destaque na nossa lista é Klaus Mikaelson. Ele é um dos vampiros originais, sendo uma das criaturas que habitou o planeta por mais tempo. Seu amor por Caroline e o fato de que ele era uma criatura híbrida – ou seja, vampiro e lobisomem -, o tornou um dos mais incríveis personagens das séries.

8. Pam Swynford de Beaufort, de True Blood

(Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

Os fãs da série da HBO com certeza não deixariam essa personagem de fora da lista de melhores vampiros. Pam era apaixonada por Eric e ficou conhecida por sua personalidade sarcástica e sensual. Sem medo de excessos, ela ajudava a cuidar do Fangtasia e sempre foi muito poderosa e memorável.

7. Drácula, de Penny Dreadful

(Fonte: Showtime/Divulgação)Fonte: Showtime

Desde a primeira temporada de Penny Dreadful, os fãs queriam muito conhecer o Drácula. Na 3ª temporada do seriado, esse desejo finalmente virou realidade e os espectadores conheceram um vampiro muito interessante, com uma legião de seguidores dispostos a fazer tudo por ele. O mistério, a sensualidade e as características vampirescas são o que fazem dele um ótimo personagem no seriado.

6. Marceline Abadeer, de Hora da Aventura

(Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

A vampira Marceline também não poderia ficar de fora da nossa lista. Mesmo que você não acompanhe a animação Hora da Aventura, provavelmente já ouviu falar na Rainha Vampira. Ela é uma criatura híbrida de vampiro e demônio, filha do rei da Noitosfera. Grande amiga de Jake, Finn e da Princesa Jujuba, ela, com certeza, deixa o desenho ainda mais interessante.

5. Spike, de Buffy, a Caçadora de Vampiros

(Fonte: The WB/Divulgação)Fonte: The WB

Spike sempre foi um dos vampiros favoritos dos fãs de seriados. Ele deixou de ser um vilão para ser até mesmo um interesse romântico de Buffy, mostrando um desenvolvimento do personagem que sempre gostamos de acompanhar!

4. Condessa Elizabeth, de American Horror Story: Hotel

(Fonte: FX/Divulgação)Fonte: FX

A Mother Monster, Lady Gaga, também entregou uma performance impecável como uma vampira memorável da televisão. Em American Horror Story: Hotel, Gaga interpretou a Condessa Elizabeth, uma vampira com uma estética fashion impressionante e uma história que prendeu nossa atenção desde seu surgimento até o último respiro.

3. Damon Salvatore, de The Vampire Diaries

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Além de Katherine, Damon Salvatore também conquistou seu espaço nessa lista. Irmão de Stefan, ele foi o clássico exemplo de vilão que aprendeu com os seus erros e se tornou uma pessoa (ou melhor, criatura) melhor. De monstro egoísta até abrir mão da imortalidade para ficar com a sua amada, Damon percorreu um longo caminho.

2. Angel, de Angel

(Fonte: The WB/Divulgação)Fonte: Warner

Originalmente, Angel apareceu em Buffy, A Caçadora de Vampiros. Porém, o sucesso do personagem foi tão grande que ele ganhou o seu próprio spin-off. Na série Angel, o vampiro protege a cidade de Los Angeles de demônios. Com a ajuda de outros heróis, ele lutou em batalhas épicas!

1. Eric Northman, de True Blood

(Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

Por último, mas, com certeza, não menos importante, também não poderíamos deixar de citar Eric Northman, de True Blood. Sarcástico, inteligente, forte e implacável, Eric foi um dos motivos pelos quais os fãs acompanharam a série até o seu último episódio.

