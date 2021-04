Os 10 piores filmes que faturaram muito dinheiro

Nem sempre as grandes bilheterias estão relacionadas com a qualidade do filme. Diversos blockbusters de Hollywood dividiram opiniões ou acabaram sendo massacrados pelo público e pela crítica.

Nesta lista, vamos apresentar os “10 piores filmes” que faturaram muito nas bilheterias. Para esse ranking, usamos as notas do agregador Rotten Tomatoes e os valores das bilheterias mundiais.

Esquadrão Suicida (2016)

Esquadrão Suicida (2016).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 746 Milhões

Nota no Rotten Tomatoes: 26%

Reunindo os vilões da DC Comics, Esquadrão Suicida conseguiu levar vários fãs de HQs aos cinemas. Porém, as fortes interferências do estúdio resultaram em um filme de ação com enredo bastante confuso que desapontou o público e a crítica.

O Código da Vinci (2006)

O Código da Vinci (2006).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 760 Milhões

Nota no Rotten Tomatoes: 26%

A primeira adaptação dos livros de Dan Brown para o cinema, O Código da Vinci apresentou um elenco com grandes atores como Tom Hanks e Ian McKellen. Entretanto, o roteiro cheio de enigmas e o pouco capricho da produção não agradou os críticos.

A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2 (2012)

A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2 (2012).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 829 Milhões

Nota no Rotten Tomatoes: 25%

Os cinco filmes da Saga Crepúsculo foram alvos de muitas críticas, incluindo Amanhecer – Parte 2. Mesmo que tenha agradado o público adolescente, a produção apenas encerrou uma franquia marcada por atuações rasas e roteiros problemáticos.

Batman Vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

Batman Vs Superman: A Origem da Justiça (2016).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 873 milhões

Nota no Rotten Tomatoes: 29%

Batman Vs Superman colocou os principais heróis dos quadrinhos para se enfrentarem nas grandes telas. Entretanto, a direção de Zack Snyder dividiu o público e a crítica devido ao tom extremamente sombrio com uma história irregular e cenas anticlimáticas.

A Era do Gelo 4 (2012)

A Era do Gelo 4 (2012).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 877 Milhões

Nota no Rotten Tomatoes: 37%

O quarto filme da franquia A Era do Gelo fez muito sucesso entre o público infantil e os pais que levaram as crianças aos cinemas. Por outro lado, os críticos apontaram a trama sem graça e tão “imprevisível quanto uma geleira” como os pontos fracos da animação.

Alice no País das Maravilhas (2010)

Alice no País das Maravilhas (2010).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: 1,025 Bilhão

Nota no Rotten Tomatoes: 51%

Dirigido por Tim Burton e com um elenco talentoso, Alice no País das Maravilhas é visto como um “filme medíocre com uma excelente bilheteria”. Certos críticos consideraram a produção uma afronta à clássica obra de Lewis Carroll.

Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999)

Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 1,027 Bilhão

Nota no Rotten Tomatoes: 52%

Apesar do sucesso de bilheteria, o retorno da franquia Star Wars foi considerado uma decepção em 1999. A Ameaça Fantasma mostra em detalhes uma trama política tediosa que está bem distante das empolgantes aventuras da trilogia original.

Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011)

Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 1,045 Bilhão

Nota no Rotten Tomatoes: 33%

Embora seja a maior bilheteria da franquia, Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas é marcado pelo roteiro longo e confuso. Nem o retorno do mundo dos mortos do Capitão Jack Sparrow conseguiu salvar a produção das críticas.

Transformers: A Era da Extinção (2014)

Transformers: A Era da Extinção (2014).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 1,104 Bilhão

Nota no Rotten Tomatoes: 17%

O sucesso mundial de Transformers: A Era da Extinção se contrapõe às opiniões dos críticos. Enquanto o público se impressionou com as cenas de ação com robôs gigantes, os especialistas não conseguiram desviar a atenção das inúmeras falhas de roteiro.

Minions (2015)

Minions (2015).Fonte: IMDB/Reprodução

Bilheteria Mundial: US$ 1,159 Bilhão

Nota no Rotten Tomatoes: 55%

Carismáticas criaturas da franquia Meu Malvado Favorito, os Minions tiveram a oportunidade de estrelar o próprio filme em 2015. Apesar da estética pastelão funcionar com as crianças, o enredo não cativou os adultos e, por consequência, os críticos.

