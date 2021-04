os 14 vexames do Botafogo que transformam Copa do Brasil em trauma

O Botafogo tem um verdadeiro drama quando o assunto é Copa do Brasil. A equipe carioca acumula vexames para times inferiores na competição, algo que ficou claro na última quarta-feira (14), ao ser eliminado para o ABC-RN. Foi a 14ª queda para uma equipe com menos expressão.

O ESPN.com.br fez um levantamento das eliminações alvinegras na Copa do Brasil. Tudo começou lá em 1997, quando o Vitória castigou os cariocas. Dois anos depois, o tão sonhado título da competição bateu na trave, quando a equipe acabou sendo vice em um Maracanã lotado para o Juventude.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Depois disso, o século XXI só trouxe campanhas que fizeram o torcedor sofrer. Começou com uma queda para o Remo, em 2001, até fechar com o ABC, na derrota nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Marcelo Chamusca durante partida do Botafogo na temporada 2021 Vítor Silva / Botafogo F.R.

Confira abaixo todo o retrospecto do Botafogo na Copa do Brasil:

1997: eliminação para o Vitória

1999: vice-campeonato para o Juventude

2001: eliminação para o Remo

2004: eliminação para o Gama

2005: eliminação para o Paulista de Jundiaí

2006: eliminação para o Ipatinga

2007: eliminação para o Figueirense

2009: eliminação para o Americano

2010: eliminação para o Santa Cruz

2015: eliminação para o Figueirense

2018: eliminação para a Aparecidense

2019: eliminação para o Juventude

2020: eliminação para o Cuiabá

2021: eliminação para o ABC.