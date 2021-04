Os 15 clipes mais populares do YouTube

Não há muito tempo atrás, tínhamos que ficar ligados nos canais de música para assistirmos o lançamento dos clipes. Agora, com o YouTube, podemos ver e rever o mesmo vídeo quantas vezes e na hora que quisermos. E os números de visualizações de videoclipes na plataforma são impressionantes.

Confira agora os 15 clipes de maior sucesso no YouTube. Vale ressaltar que os vídeos de músicas infantis foram excluídos, então não espere ver Baby Shark e nem Galinha Pintadinha.

15. Major Lazer – “Lean On”

Visualizações: 3 bilhões

Um palácio, dançarinas e o estilo Bollywood são os cenários para o clipe desse hit. Todos os artistas da faixa, MØ, DJ Snake e Major Lazer se juntam para dançar a coreografia.

14. Katy Perry – “Dark Horse”

Visualizações: 3.01 bilhões

Um spoiler: essa não vai ser a única vez que vamos ver a cantora na lista. Com referências ao Egito Antigo, Dark Horse foi lançada em 2013 e oito anos depois continua como um dos clipes mais assistidos.

13. Alan Walker – “Faded”

Visualizações: 3.02 bilhões

Apesar da batida dançante, a letra da música é um pouco sombria e o vídeo segue essa linha, apresentando um jovem renegado e perdido que está a procura de sua casa.

12. Taylor Swift – “Shake It Off”

Visualizações: 3.03 bilhões

Taylor Swift é conhecida por não ser a melhor dançarina de todas e nesse divertido clipe ela tenta os mais variados estilos de dança. A cantora e compositora pode não ser a melhor bailarina, mas o seu talento para criar hits é único.

11. El Chombo – “Dame Tu Cosita”

Visualizações: 3.21 bilhões

Essa faixa foi lançada originalmente em 1997 e ganhou uma versão estendida em 2018 com um videoclipe totalmente novo, simples e divertido. Durante todo o vídeo, vemos a animação de um alienígena dançando ao ritmo da batida.

10. Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Visualizações: 3.22 bilhões

Muitas das músicas de Ed Sheeran são conhecidas por suas letras e batidas românticas. Em um de seus clipes mais famosos, o cantor passa o vídeo todo dançando apaixonado ao som de sua canção.

9. OneRepublic – “Counting Stars”

Visualizações: 3.24 bilhões

Apesar de não ter uma super produção, o clipe merece seu lugar no TOP 10 dos vídeos musicais mais assistidos. Vale dizer também que esse é um dos poucos clipes de banda a aparecer na lista.

8. Katy Perry – “Roar”

Visualizações: 3.31 bilhões

Katy Perry está de volta, agora com o seu hit Roar. O vídeo é cheio de efeitos especiais e conta uma história clara de superação com começo, meio e fim.

7. Justin Bieber – “Sorry”

Visualizações: 3.41 bilhões

O clipe é simples, mas o suficiente para fazer os fãs se apaixonarem e ficarem com vontade de dançar junto às bailarinas.

6. Maroon 5 – “Sugar”

Visualizações: 3.42 bilhões

Já imaginou você curtindo o seu casamento, quando de repente uma cortina cai e atrás dela está o Maroon 5 tocando? Essa é a ideia desse videoclipe.

5. PSY – “Gangnam Style”

Visualizações: 4.02 bilhões

Por muito tempo, Gangnam Style foi o clipe mais assistido no YouTube. O vídeo foi um sucesso ao redor do mundo e todos queriam aprender a dançar igual a coreografia.

4. Mark Ronson feat. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Visualizações: 4.13 bilhões

A música é um hit e a dança cativante, não é à toa que o sucesso está em quarto lugar na nossa lista.

3. Wiz Khalifa – “See You Again” ft. Charlie Puth

Visualizações: 5.03 bilhões

O vídeo é um tributo para Paul Walker com imagens da franquia Velozes e Furiosos. Até quem não é fã dos filmes fica emocionado com essa linda homenagem. Vale lembrar que este clipe foi quem tirou o posto de Gangnam Style, após o vídeo ficar em primeiro lugar por cinco anos.

2. Ed Sheeran – “Shape of You”

Visualizações: 5.24 bilhões

Este é o segundo videoclipe de Ed Sheeran no TOP 10. No vídeo, o cantor descobre o amor enquanto treina boxe para no final, perder para um lutador de sumô.

1. Luis Fonsi – “Despacito” ft. Daddy Yankee

Visualizações: 7.27 bilhões

Em menos de 7 meses depois do seu lançamento, o clipe já tinha ultrapassado a marca de 3 bilhões de visualizações e continua crescendo. Com mais de 2 bilhões de views a frente do segundo lugar, provavelmente ainda vai demorar para algum vídeo bater essa marca.