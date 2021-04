Os 3 países mais antigos do mundo

Muitos se perguntam quais países mais antigos do mundo. De acordo com especialistas, a priori deve-se saber diferenciar entre países e impérios.

Os impérios se definem como unidades políticas cujo governo cobre grandes extensões e abrange vários territórios. Já os países se caracterizam por seus estados soberanos com seu próprio território, população e governo.

Uma das principais diferenças entre impérios e países é que os impérios têm territórios menos claramente definidos geograficamente do que os países e os países são independentes e separados de outras entidades. A saber, os impérios são mais como grupos de países que compartilham um governo.

Conheça definições e a lista com os três países mais antigos do mundo.

Impérios

Impérios existiam na antiga China, Japão, Irã (Pérsia) , Grécia, Roma, Egito, Coréia, México e Índia, mas não eram, é claro, como conhecemos essas nações hoje. Suas datas de início não se correlacionam com seus homônimos modernos. Esses impérios tinham governos centrais governando seus vastos territórios.

A composição dos impérios antigos consistia em grande parte em aglomerações de cidades-estado ou feudos cujas jurisdições se sobrepunham à do governo imperial.

Grande parte do território de um império tinha tempo para acabar. Por isso, muitas cidades-estado não funcionaram como entidades unificadas, mesmo consideradas parte de um mesmo império.

Países mais antigos

Os impérios estavam longe do moderno estado-nação ou país soberano, que surgiu no século 19, e as duas entidades não coexistiram por muito tempo. Na verdade, muitas vezes a queda de um império tornou-se o início de um estado-nação.

Frequentemente, os Estados-nação de hoje surgiram da dissolução de impérios e foram formados em torno de comunidades que compartilhavam geografia, língua e cultura comuns.

Em última análise, não há como dizer definitivamente qual o país mais antigo, entretanto, os três seguintes são mais sempre citados como os países mais antigos do mundo.

San Marino

De acordo com muitos relatos, a República de São Marino – ou San Marino -, um dos menores países do mundo, é também o país mais antigo do mundo. Sua fundação ocorreu em 3 de setembro do ano 301 a.C.

Um mosteiro no topo do Monte Titano, provavelmente o centro da comunidade, foi construído no século VI a.C.

Todavia, a nação não teve reconhecimento como independente até 1.631 d.C pelo papa, que controlava politicamente grande parte da Itália central na época.

A continuação da independência de San Marino pode acontecer devido à sua posição isolada em meio a fortalezas em terreno alto e montanhoso. Vale dizer que a constituição de San Marino, escrita no ano de 1600, é a mais antiga do mundo.

Japão

A história do Japão como império e como país pode ser confusa. De acordo com a história japonesa, o primeiro imperador do império colonial, o imperador Jimmu, fundou o Japão em 660 AEC. No entanto, não foi até pelo menos o século VIII dC que a cultura japonesa e o budismo se espalharam pelas ilhas.

Ao longo de sua longa história, o Japão viu muitos tipos diferentes de governos e líderes. Embora o país celebre 660 AEC como o ano de sua fundação, não foi até a Restauração Meiji de 1868 que o Japão moderno emergiu.

China

A primeira dinastia registrada na história chinesa, a saber, existia há mais de 3.500 anos atrás, quando a dinastia feudal Shang governou do século 17 ao 11 a.C.

Entretanto, o país moderno da China celebra 221 a.C como a data de sua fundação, o ano em que Qin Shi Huang se autoproclamou o primeiro imperador da China. Porém, o país passou por muito mais dinastias para se tornar o que conhecemos atualmente.

No século III d.C, a dinastia Han unificou a cultura e a tradição chinesas. No século 13, os mongóis invadiram a China e dizimaram sua população e cultura.

A dinastia Qing da China caiu durante uma revolução em 1912, estimulando a criação da República da China.

Finalmente, em 1949, a própria República da China sofreu derrota pelos rebeldes comunistas de Mao Tse Tung e a República Popular da China nasceu.