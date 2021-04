Os 5 lugares mais quentes da Terra

Você sabe quais são os lugares mais quentes do planeta? Conheça o top 5 para utilizar como referência para seus estudos. O verão costuma ser uma estação bem-vinda após um inverno frio, mas existem alguns lugares extremos na Terra onde os meses mais quentes não são lembrados com tanto carinho, lugares que ficam tão quentes que testam os limites do que é hospitaleiro.

Dallol, Etiópia

Esta cidade escaldante na Depressão Afar da Etiópia detém o recorde de ter a temperatura média anual mais alta já registrada. De 1960 a 1966, Dallol teve uma média de 94 graus Fahrenheit (as temperaturas diurnas regularmente aumentaram para mais de 100 graus).

Esse número é uma média anual, o que significa que a temperatura de Dallol cai apenas moderadamente ao longo do ano. Quase nunca há uma pausa no calor em qualquer época do ano.

Dallol é uma cidade fantasma hoje, mas na década de 1960 era um assentamento de mineração. Suas atrações modernas incluem os depósitos hidrotermais fascinantes como os mostrados aqui.

Também é interessante notar que a Depressão Afar, onde Dallol está localizada, é uma região vulcanicamente ativa, não muito longe de um vulcão com o mesmo nome. Portanto, o calor deve parecer vir de todas as direções aqui: do sol acima e borbulhando do solo abaixo.

Tirat Zvi, Israel

Tirat Zvi é um kibutz religioso em Israel que fica no Vale Beit She’an, 722 pés abaixo do nível do mar. Embora o vizinho Rio Jordão mantenha a região fértil, o vale pode ser castigado pelo sol nos meses de verão. Em junho de 1942, o assentamento registrou a temperatura mais alta já medida oficialmente na Ásia: 129 graus Fahrenheit.

Para fugir do calor, os moradores costumam mergulhar em piscinas alimentadas por nascentes, como a da foto, e cada casa é cercada por um dossel para fornecer sombra.

Kebili, Tunísia

Um oásis no deserto na Tunísia central, Kebili é ironicamente para onde as pessoas vão para escapar do calor do Norte da África. Pelo menos aqui, há palmeiras para fornecer sombra e água para se refrescar. Mesmo assim, Kebili não é estranho às altas temperaturas: o mercúrio atingiu o pico acima de 131 graus, um dos mais altos já registrados na África.

A cidade é pitoresca e vale uma visita, apesar de seu clima extremo. As pessoas vivem aqui há quase tanto tempo quanto os humanos modernos caminharam sobre a Terra: há evidências concretas de que Kebili era habitada há 200.000 anos.

Timbuktu, Mali

A história de Timbuktu é rica e célebre. Situada no cruzamento das antigas rotas de comércio do Saara, a cidade já foi um próspero centro de estudos e fundamental para a difusão do Islã por toda a África.

Embora ainda retenha uma população estável, bem como uma das maiores coleções de manuscritos antigos do mundo, Timbuktu está lentamente sendo ultrapassada pelo invasor Deserto do Saara.

A desertificação é uma grande preocupação aqui, já que grandes dunas assomam sobre a cidade e as ruas são frequentemente soterradas pela areia varrida pelo vento.

As temperaturas também podem subir aqui e foram registradas atingindo mais de 130 graus Fahrenheit. A boa notícia é que as águas refrescantes do rio Níger estão a apenas cerca de 24 quilômetros de distância.

Rub ‘al Khali, Península Arábica

O maior deserto de areia contínuo do mundo, o Rub ‘al Khali cobre cerca de um terço da Península Arábica, uma área que inclui Arábia Saudita, Omã, Iêmen e Emirados Árabes Unidos.

Compreensivelmente, fica quente aqui. Quente e seco. As altas temperaturas foram registradas em 133 graus, e não há trégua para os sedentos: a precipitação anual típica é de menos de 1,2 polegadas.

O Rub ‘al Khali é tão inóspito para os humanos que o deserto nunca foi cruzado sem apoio e a pé até fevereiro de 2013, quando uma equipe sul-africana o atravessou com sucesso.