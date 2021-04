Os 7 piores episódios de séries da história

E aí, você lembra quais foram os piores episódios de séries a que você já assistiu?

Com a crescente popularização desse tipo de programa televisivo nos últimos anos devido à criação de cada vez mais empresas de streaming e dos investimentos nessa área promissora, muitos bancos de dados, os críticos e os próprios fãs produzem listas de indicações de títulos para o público assistir. Entretanto, sempre existe o outro lado dessa mesma moeda.

Assim como há boas sugestões, também são classificados os piores episódios de séries já produzidos. Por esse motivo, sejam eles malroteirizados ou mal-executados, as classificações mais baixas foram divulgadas pelo Internet Movie Database (IMDb).

Vamos conferir o que os fãs acharam de acordo com o IMDb?

7 – Dexter: “Lembra dos Mortos?”

(Fonte: Showtime/Divulgação)Fonte: Showtime

Entrando para a lista de finais de séries altamente criticadas, Dexter deixou os fãs decepcionados. Ao que tudo indicava ao longo das temporadas, o seriado sempre reuniu traços de um personagem principal interessantemente controverso, com sua dupla identidade de assassino e analista do Departamento de Polícia. Porém, em seu episódio final, com uma classificação de 4,6, o personagem vira um lenhador e tem um fim “chato e bizarro”, nas palavras dos fãs.

6 – Game of Thrones: “The Iron Throne”

(Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

Game of Thrones foi um dos maiores sucessos da HBO. Em suas últimas temporadas, reuniu milhares de fãs que acompanhavam os episódios lançados de forma inédita e ansiavam pelo próximo. Um dos mais esperados foi justamente “The Iron Throne”.

Seguido da batalha final, o último episódio da série revelou o destino dos principais personagens de Game of Thrones, contrapondo-se a todas as especulações e teorias que surgiram anteriormente entre os fãs. O fim de Daenerys foi o mais desfavorável dentre as críticas, resultando em apenas 4 pontos de classificação ao episódio no IMDb.

5 – Os Simpsons: “Lisa goes Gaga”

(Fonte: Fox/Divulgação)Fonte: Fox

Assim como muitas das séries longas e há muito tempo no ar, Os Simpsons acabou tendo alguns episódios um pouco inferiores em relação a outros, afinal seu lançamento foi em 1989 e já apresentou 34 temporadas. São quase 700 episódios da animação dessa família popular no mundo todo, e aquele em que Lisa recebe ajuda de Lady Gaga para reconquistar sua autoestima teve opiniões diversas. Entretanto, em sua maioria, os fãs ficaram desapontados, classificando-o em 3,9 no IMDb.

4 – Law and Order: SVU – “Jogo de Intimidação”

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Law and Order é uma das séries mais extensas dessa lista. Com suas 20 temporadas e mais de 450 episódios produzidos, o drama policial já foi premiado no Globo de Ouro e no Emmy. Contudo, ainda que o sucesso seja notável, um de seus capítulos acabou decaindo em qualidade, de acordo com os espectadores.

Segundo as críticas de “Jogo da Intimidação”, reproduzido na 16ª temporada, o episódio foi considerado clichê e irreal, além de demonstrar uma versão estereotipada do retrato da mulher na indústria. Nesse caso, sua classificação foi de apenas 3,5.

3 – Riverdale – “Capítulo Setenta e Quatro: Cidade Pequena Malvada”

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

A série Riverdale é repleta de dramas e suspenses que circundam a pequena cidade e o grupo de amigos composto por Archie, Veronica, Betty e Jughead, junto aos outros colegas de escola. É um grande sucesso desde 2017, principalmente entre os adolescentes, reunindo cinco temporadas.

A 4ª temporada, assim como as anteriores, foi bem agitada, cheia de mistérios a serem resolvidos e uma suposta morte. Contudo, após tudo ter sido solucionado, o episódio musical “Cidade Pequena Malvada”, com diversos números de Hedwig and the Angry Inch deixou a desejar em sua execução, segundo fãs e críticos, resultando em uma classificação de 3,4 no IMDb.

2 – Bob Esponja: “Keep Bikini Bottom Beautiful/ A Pal For Gary”

(Fonte: Nickelodeon/Divulgação)Fonte: Nickelodeon

Que Bob Esponja é um dos maiores sucessos da Nickelodeon, não há dúvidas. Lançado em 1999, a série tem 12 temporadas e mais de 150 episódios reproduzidos em vários países. Além disso, a esponja-do-mar e seu amigo Patrick, uma estrela-do-mar, já estrelaram cerca de cinco filmes explorando a fenda do biquíni.

Com tantos capítulos no ar, o 5º episódio da 7ª temporada caiu no desgosto dos fãs, mais precisamente a segunda parte dele, na qual Gary ganha um novo amigo. O motivo se dá pela forma cruel como Puff Fluff trata o caracol de estimação, o que o levou o capítulo a 3,3 pontos de classificação.

1 – House of Cards: “Capítulo 73”

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Produzida pela Netflix, a série House of Cards apresenta uma trama política repleta de drama. Muito bem-vista pelos críticos, foi reconhecida e premiada no Globo de Ouro e no Emmy. Contudo, apesar de o protagonista Frank Underwood, político congressista democrata, e sua esposa, Claire, terem conquistado o público, a 6ª temporada foi alvo de insatisfações.

Segundo as várias críticas negativas, o episódio final da série apresentou argumentos e discurso roteirizados incoerentes para a revelação do assassino de Frank e os motivos para o feito. Em função disso, obteve uma classificação equivalente a 2,5 pontos, muito abaixo do primeiro episódio, que conquistou 8,6.