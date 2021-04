os bastidores do adiamento de jogo da Libertadores

A delegação do Grêmio está “presa” em hotel no Equador à espera de escolta policial para deixar o país e rumar para Assunção, onde enfrentará o Independiente del Valle na próxima sexta-feira (9), pela terceira fase da Conmebol Libertadores.

A partida estava inicialmente marcada para esta quarta (7), mas foi adiada pela Conmebol por conta dos casos de COVID-19 no time brasileiro. O goleiro Paulo Victor e o lateral Vanderson testaram positivo nesta terça (6).

Ao saber dos casos de COVID-19 no Grêmio, o governo equatoriano proibiu a delegação de deixar as instalações do hotel. O time nem conseguiu treinar como estava previsto.

O Grêmio acionou a Conmebol para tentar uma solução, mas não houve um acerto entre os dirigentes da entidade sul-americana e as autoridades do país. Por isso, o jogo precisou ser adiado menos de 24 horas antes do marcado.

“Isso geraria uma quebra de isonomia, feriria a questão esportiva entre os dois clubes. Se estávamos sendo proibidos de treinar hoje (terça), não deveríamos ser obrigados a jogar amanhã (quarta)”, disse Carlos Amodeu, CEO do clube brasileiro.

O Ministro do Equador, Gabriel Martínez, usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto. Confirmou que os gremistas seguem fechados em hotel e que só deixarão o país com monitoramento da polícia. A tendência é que a liberação ocorra nesta quarta, ainda sem horário definido.

“Os jogadores brasileiros estão isolados no hotel. Eles não tiveram contato com ninguém no país. A Polícia do Equador acompanhará a delegação até o aeroporto, de forma a cumprir todos os protocolos de segurança estabelecidos”, informou o ministro.

Los jugadores brasileños están aislados en el hotel. No han tenido contacto con nadie en el país. La @PoliciaEcuador dará el acompañamiento a los jugadores hasta el aeropuerto, con el fin de que se cumplan todas las medidas de bioseguridad establecidas. — Gabriel Martínez (@martinezjg) April 7, 2021

O governo equatoriano ainda aguarda para descobrir se haverá um surto de COVID-19 dentro do hotel em que o Grêmio está hospedado, o que poderia alterar o cronograma.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, aprovou o adiamento da partida e aguarda a solução do caso para as próximas horas.

“O Grêmio entendeu que a suspensão da partida de quarta para sexta foi uma atitude extremamente prudente da Conmebol. Primeiro porque o Grêmio não conseguiu se retirar do hotel para treinar, desplanejou completamente seu roteiro de alimentação, teve os horário completamente comprometidos. Ficou comprometido o equilíbrio técnico da partida. E a Conmebol, não solucionando a questão que dizia respeito aos deslocamentos do clube, teve por bem adiar a partida. Achamos que foi uma medida extremamente prudente, inteligente e principalmente desportiva no sentido de organizar o equilíbrio da partida. Portanto o Grêmio se posiciona absolutamente de acordo com o que a Conmebol fez”.

Getty Images

Acordo rompido

O adiamento do jogo significou ainda o rompimento de um acordo pré-estabelecido entre a Conmebol e os governos locais. No protocolo estabelecido pela entidade para a realização de jogos da Libertadores e da Sul-Americana, era previsto que um jogo não seria adiado ou remarcado em função de contaminações confirmadas já dentro do país da partida. Neste caso, o atleta positivado para COVID-19 seria isolado no hotel enquanto a delegação seguiria a programação para o duelo.

Foi assim, por exemplo, com o Flamengo na edição 2020 da Libertadores. Contaminados pelo surto da doença foram isolados no hotel enquanto o resto da delegação disputou os jogos contra Del Valle numa quinta-feira (17 de setembro) e Barcelona na terça seguinte (22 de setembro).

Desta vez, no entanto, o governo equatoriano não quis saber do que fora previamente acordado. Tão logo soube dos casos positivos na delegação gremista, isolou todo o grupo no hotel, impedindo qualquer treinamento e, consequentemente, a participação no jogo marcado inicialmente para a quarta-feira (7).