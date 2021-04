os bastidores que incomodaram Ariel Holan para deixar clube após dois meses

Ariel Holan deixará o Santos após somente dois meses de trabalho. E vai embora incomodado com o período que viveu no Brasil, segundo apurou o ESPN.com.br com fontes próximas ao treinador. A pressão da torcida pesou bastante, mas não foi somente isso. Ele já nem comanda o time nesta terça-feira, contra o Boca Juniors.

A gota d´água para Holan foram os momentos depois do clássico para o Corinthians, com derrota por 2 a 0 na Vila Belmiro. Apesar de ter levado a campo uma equipe praticamente sem titulares, o técnico precisou lidar com fortes protestos de torcedores.

Na saída da Vila, por exemplo, um grupo se reuniu para cobrar o time, chamado de “sem vergonha”. Para Holan, pior ainda: torcedores foram até seu apartamento e dispararam rojões, como revelou o presidente Andrés Rueda. O fato assustou o argentino.

O clima já era de pressão. Na última semana, após a derrota também em casa para o Barcelona-EQU na estreia da fase de grupos da Libertadores, os muros da Vila amanhecerem pichados com mensagens de cobrança.

Nos bastidores, Rueda garantiu que o clima de Holan tanto com o vestiário, quanto com a diretoria era bom. Contudo, o técnico convivia com frustrações.

A maior delas com a impossibilidade de o clube contratar. A avaliação de Holan é de que eram necessárias reposições para um time que perdeu tantos jogadores. O último deles, Yeferson Soteldo, negociado no sábado, com o Toronto FC, da Major League Soccer.

Curiosamente, foi justamente essa venda que liberou o Santos da punição que tinha da Fifa que o impedia de contratar. Holan sabia, porém, que o clube, mesmo assim, não teria condições financeiras para suprir as ausências com grandes nomes…

Além de Soteldo, a equipe vice-campeã da América perdeu Pituca e Lucas Veríssimo no mercado. Sandry, substituto para o meio-campista, se lesionou. Kaio Jorge e Marinho são outros nomes de peso que ainda não estiveram em totais condições na temporada.

Tudo isso em um calendário para lá de apertado. Na chegada, por exemplo, Holan ainda não tinha os titulares, de férias, à disposição. No Campeonato Paulista, quase sempre apostou em um time de jovens, já que teria mata-matas valendo vaga nos grupos da Libertadores.

A avaliação de Holan era de que, com esse grupo, nessa situação, seria impossível fazer um trabalho de longo prazo. Por isso optou por pedir o desligamento. Até para as possíveis contratações, o Santos já se planejaria com um novo treinador. No entendimento do argentino, a melhor opção é por um profissional “resultadista”. Não é o seu perfil…

O aproveitamento de Holan em seu trabalho no Santos foi de 41,7%. Em 12 jogos, foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.