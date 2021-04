Os Celtas: saiba tudo sobre esse povo!

Os Celtas: um resumo para as suas provas

Os Celtas foram um importante povo da Antiguidade que possuía raízes indo-europeias.

Diversos aspectos da cultura celta influenciaram os costumes do Ocidente moderno. Assim, é recomendável que você domine as principais características desse povo, uma vez que questões sobre eles podem aparecer na sua prova de história.

Os Celtas: Introdução

Diversos povos Indo-europeus faziam parte de um todo que historiadores denominam de Celtas. Eles viviam na Antiguidade, entre os séculos II a.C. e III a.C., em diversas regiões da Europa.

Os Celtas utilizavam diversas línguas e possuíam muitos hábitos diferentes entre si.

Os Celtas: Origem

Fontes arqueológicas afirmam que os Celtas teriam se originado na Europa Central, nos territórios que hoje conhecemos como Polônia e Alemanha. A partir desse ponto, os grupos teriam se espalhado por toda a Europa, ocupando regiões como a Península Ibérica, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra e Irlanda.

É importante ressaltar que foi justamente essa grande fragmentação dos grupos celtas e a inexistência de um território unificado que contribuíra para a posterior dominância romana sobre o povo.

Os Celtas: Influências

Os celtas deixaram diversas marcas que influenciam muitos aspectos do mundo moderno. As influências podem ser mais perceptíveis na realização de algumas festas, como o Halloween, na música folclórica irlandesa e também em idiomas, como o galês e o gaélico.

Os Celtas: Sociedade e Economia

Os celtas possuíam uma sociedade organizada em tribos e que contava com uma rígida estrutura social, religiosa e política. A hierarquia social formava um pirâmide composta por nobres, no topo, sacerdotes (chamados de druidas), homens livres e artesãos, servos e, na base, escravos, que eram obtidos principalmente através de guerras com povos inimigos.

Além disso, é válido destacar que cada uma das tribos que viviam espalhadas por toda a Europa era dividida em clãs, ou seja, em grandes famílias que compartilhavam propriedades. Cada clã era liderado pelo homem mais velho da família.

Existiam também, na sociedade celta, diversas etnias, principalmente devido ao fato de os grupos viverem por toda a Europa e migrarem com frequência. Entre as principais, podemos citar: os gauleses, os bretões, os belgas, os batavos, os gálatas e os trinovantes.

Quanto à economia, os celtas tinham o costume de praticar diversos tipos de atividades comerciais. Essas incluíam, principalmente, a negociação de produtos agrícolas com outros povos. É válido destacar que os celtas conseguiam produzir excedentes em sua agricultura devido ao uso de técnicas agrícolas avançadas.

Os Celtas: Cultura e Religião

Os celtas possuíam uma rica cultura que incluía, principalmente, um grande apreço pelas artes. Entre elas, podemos citar, com destaque especial, a música e o artesanato. Os grupos utilizavam os seus talentos artísticos para produzir esculturas feitas com o intuito de homenagear os seus deuses e espantar os maus espíritos.

É válido destacar também que os celtas eram politeístas, ou seja, cultuavam diversos deuses. Os deuses desses grupos eram, em sua maioria, relacionados à natureza.

Ainda, os celtas foram os primeiros a utilizar e manusear o ferro em toda a Europa. Dessa maneira, esses grupos podem ser considerados propulsores da Idade do Ferro. Quanto ao idioma utilizado, os celtas se comunicavam através da língua celta, que variava muito de grupo para grupo e que pertencia à família indo-europeia.