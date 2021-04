os destaques do fim de semana do ESPN App

Com destaque para a final da Copa da Liga Inglesa entre Manchester City e Tottenham, além de cinco jogos da NBA e Atlético e Real Madrid em campo por LaLiga, veja a 97ª edição das Dicas do ESPN App.

Apresentamos toda sexta-feira os principais eventos ao vivo de sábado e domingo para você acompanhar pela televisão ou quando e onde quiser pelo ESPN App.

SÁBADO 24/04

O final de semana começa cedinho com a Premier League. Às 8h30, na ESPN Brasil e no ESPN App, o atual campeão Liverpool recebe o Newcastle.

De tarde, a bola rola em LaLiga. Às 15h55, na ESPN Brasil e no ESPN App, o Real Madrid encara o Betis.

E calma que ainda tem rodada tripla da NBA na ESPN e no ESPN App! Primeiro, às 14h, o Toronto Raptors duela com o New York Knicks. Em seguida, às 16h30, a bola laranja sobe para Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks. Fechando o dia, às 21h30, o Los Angeles Lakers enfrenta o Dallas Mavericks.

Mais eventos: Barcelona Open: Semifinais (8h30, Tênis); Inglaterra x França (9h55, Rugby); Watford x Milwall (10h55, Championship); Belgrado Open: Semifinais (13h, Tênis); Valencia x Alavés (13h25, LaLiga); Huracán x Boca Juniors (18h, Copa da Liga Argentina); Los Angeles FC x Seattle Sounders (19h, MLS); Washington Capitals x New York Islanders (20h, NHL); Bryan Acosta x Diego Andrade (00h, Boxe).

*horários de Brasília

Programação completa: Sábado (24/04)

DOMINGO 25/04

O domingo também começa com uma grande partida da Premier League. Às 10h, na ESPN Brasil e no ESPN App, a bola rola para Leeds United e Manchester United.

Em seguida, é a hora da final da Copa da Liga Inglesa. Às 12h25, na ESPN Brasil e no ESPN App, o Manchester City duela com o Tottenham.

A NBA chega após um almoço com uma rodada dupla na ESPN e no ESPN App. Às 14h, o Boston Celtics encara o Charlotte Hornets. Em seguida, às 16h30, a bola sobe para Phoenix Suns e Brooklyn Nets.

E ainda tem LaLiga! Às 15h55, na ESPN Brasil e no ESPN App, no Athletic Bilbao recebe o líder Atlético de Madrid.

Mais eventos: Ajax x AZ Alkmaar (9h25, Holandês); ATP Barcelona: Final (11h, Tênis); ATP Belgrado: Final (12h, Tênis); Aston Villa x West Bromwich (15h, Premier League); Braga x Sporting (15h55, Português); Boston Bruins x Pittsburgh Penguins (16h, NHL); River Plate x San Lorenzo (17h55, Copa da Liga Argentina); San Diego Padres x Los Angeles Dodgers (20h, MLB).

*horários de Brasília

Programação completa: Domingo (25/04)