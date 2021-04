Os dez melhores provedores de VPN da atualidade

As redes VPN (Virtual Private Network) são softwares utilizados tradicionalmente para manter sua atividade online privada e mudar sua localização enquanto navega pela rede mundial de computadores. Esses dois fatores são fundamentais em meio à pandemia, já que muitas pessoas estão trabalhando de casa e não possuem a melhor infraestrutura para compartilhar dados seguros, por exemplo.

Foto: Petter Lagson-Unsplash

Uma boa VPN pode proteger suas informações confidenciais e evitar rastreadores até contornar bloqueios de conteúdo em plataformas de streaming como o Netflix. Além disso, os principais fornecedores têm aplicativos para praticamente qualquer dispositivo, incluindo computadores, notebooks e celulares. Atualmente, entre as vpn mais seguras e confiáveis está o surfshark.

O melhor VPN funciona encapsulando sua conexão por meio de seus próprios servidores criptografados, o que oculta sua atividade de seu ISP e de qualquer outra pessoa que possa estar tentando acessar sua rede. Isso também permite que você acesse sites restritos, faça streaming de uma ampla variedade de programas e evite a limitação da rede.

A competição para ser coroado como o melhor VPN fica mais acirrada a cada dia, diante do aumento da demanda pelo serviço. Listamos as dez melhores VPN`s da atualidade. Vamos conferir!

Se você está atrás de um serviço premium com o mínimo de dinheiro possível, o Surfshark será o ideal para você. Essa é a melhor VPN do mercado, não há dúvida. Os aplicativos do Surfshark têm uma ótima aparência e são fáceis de usar. Tudo o que você precisa fazer é tocar no botão de conexão rápida e pronto. Você também poderá obter aplicativos para vários dispositivos, incluindo Android, iOS, Windows, Mac e Linux.

Com Surfshark você será capaz de proteger todos os dispositivos que possui, pois ele oferece conexões simultâneas ilimitadas com uma única assinatura. Isso significa que você pode cobrir 10, 20 ou até 50 dispositivos com um plano.

ExpressVPN é a melhor VPN do mercado. Você obterá velocidade, segurança, recursos de privacidade configuráveis e grande confiabilidade. Sua garantia de reembolso de 30 dias permite que você teste o serviço sem riscos.

Com um kill switch, split tunneling, proteção contra vazamento de DNS e criptografia de nível militar como padrão, seus dados permanecerão seguros, além de sua política de não registro garantir seu anonimato em qualquer situação.

3. NordVPN

Indiscutivelmente o maior nome na indústria de VPN, é bem provável que você já tenha ouvido falar do NordVPN . Embora ele não consiga se igualar ao ExpressVPN em termos de excelência geral, ele está logo atrás e oferece uma experiência segura e focada na privacidade.

Você será coberto por criptografia de nível militar junto com todos os recursos extras usuais, como um interruptor de eliminação e uma escolha de protocolos para permitir que você escolha se deseja velocidade ou segurança extra. Você também terá uma grande seleção de aplicativos para praticamente qualquer dispositivo que deseja cobrir.

Embora seja provavelmente mais conhecido por sua VPN gratuita , o Hotspot Shield oferece uma VPN paga com todos os recursos que é surpreendentemente impressionante. Ele oferece velocidades VPN rápidas a um preço justo e também e com muita facilidade na hora de usar.

Embora essas velocidades máximas tenham algumas desvantagens – o fato de que o protocolo proprietário Catapult Hydra do Hotspot não pode ser configurado manualmente em roteadores como o OpenVPN pode – o serviço realmente melhorou nos últimos dois anos. As melhorias incluem a adição de um aplicativo Linux, um saboroso corte de preço para o plano anual e um aumento no número de países cobertos (até mais de 80, agora).

O CyberGhost tem uma interface amigável, com botões no software cliente Windows para streaming de mídia, arquivos de torrent, protegendo suas transmissões Wi-Fi e evitando qualquer tipo de censura em decorrência da localização.

Esses recursos de streaming e torrenting são realmente úteis, pois eliminam a tentativa e erro de testar servidores individuais para ver se eles funcionam com o Netflix e similares. Atualmente, existem mais de 6.100 servidores CyberGhost em cerca de 90 países em todo o mundo, então há sempre uma grande seleção para escolher.

Em sexto lugar na nossa lista de classificação atual está o IPVanish – um bom serviço VPN que possui mais de 1.500 servidores em mais de 75 locais e atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, um ponto de venda totalmente novo é que o IPVanish ajustou recentemente sua política para permitir simultâneas ilimitadas conexões – junto com o Surfshark, é um dos únicos VPNs nesta lista a oferecer isso.

Essas conexões também podem ser úteis, já que o IPVanish funciona em muitos dispositivos, incluindo Mac, Windows, Android e iOS. O fato de tudo funcionar com velocidades muito acima da média é um bom bônus.

7. Acesso privado à Internet (PIA)

O Acesso Privado à Internet (PIA) existe há algum tempo e conta com uma base de usuários dedicados que apreciam sua confiabilidade e dedicação à privacidade. Recentemente, a PIA empreendeu um grande esforço para expandir sua rede e acumulou mais de 19.000 servidores em todo o mundo. Isso é mais do que Express, Nord, Surfshark e CyberGhost juntos.

Reconhecidamente, quase 9.000 deles estão apenas nos Estados Unidos, e alguns dos locais mais exóticos são servidores virtuais, mas esta expansão é resultado de uma crítica anterior de que a rede da PIA era um pouco restrita. A PIA oferece 10 conexões simultâneas que devem ser suficientes para cobrir os dispositivos de sua casa em um único plano, e a introdução do WireGuard aumentou consideravelmente a velocidade da plataforma.

O Windscribe VPN é provavelmente mais conhecido por seu excelente serviço gratuito que dá aos usuários 10 GB de dados por mês. Ele também oferece um serviço pago que fornece dados ilimitados e permite que você conecte quantos dispositivos você quiser ao mesmo tempo. A maioria dos outros serviços VPN permite apenas cinco a dez por vez.

Windscribe é compatível com muitas plataformas – incluindo roteadores e decodificadores Amazon Fire e Kodi TV. O serviço oferece uma grande variedade de opções de conexão, tem um amplo alcance geográfico com centenas de servidores e apresenta uma interface de usuário atraente, embora mínima.

ProtonVPN tem ganhado cada vez mais atenção nos últimos tempos. Um dos destaques é a eficácia no desbloqueio de catálogos de serviços de streaming de TV no exterior. Netflix? Sem problemas. Amazon Prime Video? Fácil. BBC iPlayer? Tranquilo. Portanto, se o seu principal motivo para estar aqui é encontrar uma boa VPN de streaming, o Proton é uma ótima opção.

Para quem nunca usou uma VPN antes – e talvez fique um pouco intimidado com a perspectiva – o TunnelBear pode ser a escolha perfeita. Você pode começar com um plano gratuito limitado (com utilização de 500 MB por mês ) ou atualizar para o serviço completo que dá acesso a mais de 1.000 servidores em cerca de 20 países.