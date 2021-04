Os efeitos do aquecimento global na saúde

A mudança climática impulsionada pelo aquecimento global é uma realidade; os efeitos na saúde que podem ser atribuídos às essas transformações são mensuráveis ??e aumentam em gravidade.

A Organização Mundial da Saúde relata que, entre 2030 e 2050, a mudança climática provavelmente causará aproximadamente 250.000 mortes adicionais por ano, por desnutrição, malária, diarreia e estresse causado pelo calor.

Mudança climática e Saúde

De acordo com a NASA, em 2019, a temperatura global era 1,9 graus Fahrenheit mais alta do que era em 1880: 18 dos 19 anos mais quentes desde então ocorreram desde 2001.

O nível do mar global subiu 7 polegadas desde 1910, um fato que é diretamente atribuível ao aumento da temperatura ambiente e da superfície do mar, levando ao encolhimento do gelo glacial nos pólos e no topo das montanhas mais altas.

Em 2016, a revista científica / médica britânica The Lancet anunciou o Lancet Countdown, um estudo em andamento a ser escrito por uma equipe internacional de pesquisadores que rastreiam as mudanças climáticas e seus impactos na saúde, além de apoiar os esforços para amenizar os problemas associados.

Em 2018, os grupos de cientistas do Countdown se concentraram (em parte) em cinco aspectos relacionados à saúde: efeitos das ondas de calor na saúde; mudança na capacidade de trabalho; a letalidade de desastres relacionados ao clima; doenças sensíveis ao clima; e insegurança alimentar.

Efeitos das ondas de calor na saúde

Ondas de calor são definidas como um período de mais de três dias durante o qual a temperatura mínima é maior do que a mínima registrada entre 1986 e 2008. As temperaturas mínimas foram escolhidas como medidas porque o resfriamento durante a noite é um componente vital para ajudar as pessoas vulneráveis ??a se recuperarem. o calor do dia.

Quatro bilhões de pessoas vivem em áreas quentes em todo o mundo e devem experimentar uma redução significativa da capacidade de trabalho como resultado do aquecimento global.

Os impactos das ondas de calor na saúde variam de um aumento direto no estresse por calor e insolação até os impactos na insuficiência cardíaca pré-existente e lesão renal aguda por desidratação.

Idosos, crianças menores de 12 meses e pessoas com doenças cardiovasculares e renais crônicas são particularmente sensíveis a essas alterações. Entre 2000 e 2015, o número de pessoas vulneráveis ??expostas a ondas de calor aumentou de 125 milhões para 175 milhões.

Mudanças na capacidade de trabalho

As temperaturas mais altas representam ameaças profundas à saúde ocupacional e à produtividade do trabalho, especialmente para pessoas que realizam trabalho manual ao ar livre em áreas quentes.

O aumento da temperatura torna mais difícil trabalhar fora: a capacidade global de trabalho nas populações rurais diminuiu 5,3 por cento de 2000 a 2016. O nível de calor impacta a saúde como um efeito colateral dos danos incorridos ao bem-estar econômico e aos meios de subsistência das pessoas, particularmente sobre aqueles que dependem da agricultura de subsistência.

Letalidade de desastres relacionados ao clima

Um desastre é definido como 10 ou mais pessoas mortas; 100 ou mais pessoas afetadas; um estado de emergência é declarado ou uma chamada para assistência internacional é feita.

Entre 2007 e 2016, a frequência de desastres relacionados ao clima, como inundações e secas, aumentou 46 por cento, em comparação com a média entre 1990 e 1999. Felizmente, a mortalidade desses eventos não aumentou, devido aos melhores tempos de relato e melhores sistemas de suporte preparados.

Doenças sensíveis ao clima

Existem várias doenças que são consideradas sensíveis às mudanças climáticas, enquadrando-se nas categorias de transmitidas por vetores (doenças transmitidas por insetos, como malária, dengue, doença de Lyme e peste); transmitidos pela água (como cólera e giárdia); e transportado pelo ar (como meningite e gripe).

Nem todos estão aumentando atualmente: muitos estão sendo tratados com eficácia pelos medicamentos e serviços de saúde disponíveis, embora isso possa não continuar à medida que as coisas evoluem.

No entanto, os casos de dengue dobraram a cada década desde 1990, e havia 58,4 milhões de casos aparentes em 2013, sendo responsáveis ??por 10.000 mortes.

O melanoma maligno, o menos comum, mas o mais letal dos cânceres, também tem aumentado constantemente nos últimos 50 anos – as taxas anuais aumentaram de 4 a 6% em pessoas de pele clara.