os planos do empresário que quer ser presidente do Real Madrid

Sobrenome de craque e sonhos altos. É assim que pode ser definido o empresário Enrique Riquelme. Com apenas 32 anos, o mais novo magnata da área da energia renovável tem o ambicioso plano de se tornar presidente do Real Madrid no futuro próximo.

Em entrevista à rádio Cadena COPE, o empresário falou sobre o que pensa para o futuro do clube e como planeja se tornar o grande substituto de Florentino Pérez, que anunciou recentemente que terá nova eleição. Riquelme é opositor do histórico mandatário e fez duras críticas ao comportamento do atual presidente.

“Imprevisivelmente, Florentino Pérez convocou eleições de meio de temporada. Quem não ficou surpreso? Na semana em que jogamos contra o Liverpool e prestes a jogar contra o Barça. E ainda mais em um ano como este, com uma pandemia e em fase de vacinação. Eu poderia esperar muitas coisas, mas nunca esperei tal ato. Pouco antes da decolagem me perguntaram o que Florentino poderia fazer para me prejudicar e eu disse: “Se alguém quiser fazer algo prejudicial, seria convocar eleições”. E ao desembarcar no México foram convocados”.

“O movimento não tem sido apenas contra mim, outros candidatos soaram. Foi um movimento contra o parceiro. Ninguém votou por 20 anos. Assim que o meu nome tocar, passados ​​dois dias, ele convoca eleições … Pedi à Junta Eleitoral todos os requisitos para me apresentar pelo correio e não me responderam”, disse o futuro candidato.

Apesar dos problemas nos bastidores, Riquelme tem seus sonhos para dentro das quatro linhas. Mesmo sendo tricampeão seguido da Uefa Champions League no time merengue, Zinedine Zidane, atual técnico, não seria o comandante da equipe na opinião do magnata.

“Zidane não seria meu treinador. A direção de esportes pensa em outro perfil com outra estratégia. Pessoalmente, gosto muito de Klopp e Raúl está muito bem. Seria valorizá-lo…”. Riquelme ainda destacou que traria o craque Cristiano Ronaldo de volta ao clube.

“Eu propus recentemente que trouxéssemos Cristiano de volta. Ele representou muito para o futebol e para o Real Madrid. Não existem velhos ou jovens jogadores, existem bons ou maus jogadores”, finalizou.

Veja abaixo outros temas comentados por Enrique Riquelme:

Interesse em Mbappé

“Por ilusão é claro que tenho interesse em Mbappé, ele é um grande jogador. Mas primeiro é preciso ver as contas do clube”

Sergio Ramos

“Renovar com o Ramos? Depende. É um grande jogador, um madridista, com os valores do madridismo e de uma forma invejável. Porque não? Ganhando o que ele ganha agora, eu o renovaria”.

Halaand

“Meu potencial gerente geral de esportes conversou com Mino Raiola na quarta-feira. Simplesmente perguntamos sobre a situação de Haaland, e Raiola nos informou. Eles vão conseguir um preço muito interessante pelo Dortmund. Eles estão interessados ​​em ter mais um ano e vão conseguir um bom preço. Raiola não pediu 20 milhões para ele e mais 20 para o pai, não sei”.