Os Povos Germânicos: tudo aquilo que vai cair na sua prova!

Os Povos Germânicos: um resumo

Os Povos Germânicos foram povos que viveram durante a chamada Antiguidade e a Alta Idade Média, nas regiões do norte da Europa.

É muito comum encontrar questões sobre as tribos germânicas nas questões de história das principais provas do país, como o ENEM e os vestibulares. Dessa maneira, é fundamental que você domine as características desse assunto.

Os Povos Germânicos: Introdução

O termo povos germânicos se refere às diversas tribos que habitavam a região da Germânica, ou seja, da Europa setentrional, englobando territórios que iam além dos limites estabelecidos pelo Império Romano. Principalmente, os clãs se estabeleceram nos países que hoje conhecemos como Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Áustria, Inglaterra e França

Durante o seu governo, imperador Júlio César foi responsável por uma série de guerras contra os povos germânicos. Porém, apesar da extrema violência utilizada pelos romanos, eles são os responsáveis por grande parte do conhecimento que hoje possuímos sobre os germânicos. Dessa maneira, a partir os textos produzidos durante esse período por alguns membros do Império sobre as tribos e a partir de evidencias arqueológicas, pode-se estabelecer que os povos germânicos viveram entre 1000 a.C. e grande parte da Alta Idade Média.

Os Povos Germânicos: Tribos

O termo povos germânicos se refere, na verdade, à uma grande variedade de tribos que viviam espalhadas por toda a Europa setentrional. Podemos citar como exemplos de grupos de destaque nos quis os germânicos se dividiram: os visigodos, os normandos, os vikings, os saxões, os vândalos e os visigodos.

Os Povos Germânicos: Sociedade

Na sociedade das tribos germânicas, as diversas tarefas eram divididas entre os e as mulheres. Os primeiros iam para as guerras e eram responsáveis pela caça de animais. As mulheres, por sua vez, trabalhavam nos campos da tribo, nas casas e poderiam também ocupar posições dentro do próprio clã, atuando, por exemplo, como sacerdotisas, parteiras e videntes.

Além disso, os germânicos viviam em casas simples e que normalmente eram feitas de madeira e barro dentro de pequenas comunidades.

Os Povos Germânicos: Política

Cada tribo possuía um rei, que normalmente era o homem mais velho de todo o grupo. Quando esse morresse, seu filho deveria assumir o poder.

As diferentes tribos formavam alianças entre si, especialmente para derrotar inimigos em comum, como os romanos.

Os Povos Germânicos: Mitologia

Os germânicos eram adeptos de uma mitologia que era muito semelhante àquela dos povos chamados de nórdicos. As tribos cultuavam diversos deuses e, sendo assim, a sua religião pode ser chamada de politeísta. Muitos desses deuses eram parte da natureza ou a personificação de elementos naturais.

Os Povos Germânicos: Império Romano

Os germânicos conseguiriam concretizar importantes vitórias contra o exército romano, especialmente após o I século d.C.. Vale ressaltar que os ataques dos chamados bárbaros (termo pejorativo que inclui os germânicos) foi um dos fatores que ocasionou a crise do Império e a queda de Roma, no século V d.C.