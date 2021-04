Os principais acontecimentos do Século XIX: um resumo

O século XIX, denominado de “o longo século” pelo historiador Eric Hobsbawm, representa um período marcado por uma grande quantidade de conflitos, mudanças e tensões.

Dessa forma, não é de se surpreender que muitos dos acontecimentos do Brasil e do Mundo no século XIX sejam cobrados com grande frequência nas principais provas do país.

O Século XIX: Os principais acontecimentos

O século XIX se inicia no ano de 1801 e termina no ano de 1900. O período ficou marcado pelo colapso de alguns impérios e crescimento de outros. Houve também grandes avanços científicos, o aumento na exploração, com o Neocolonialismo, e grandes conflitos militares.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com os principais acontecimentos do longo século no Brasil e no mundo.

O Século XIX: Os principais acontecimentos no Brasil