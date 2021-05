Os Recursos Minerais Brasileiros: vai cair no ENEM!

Os Recursos Minerais Brasileiros: tudo para a sua prova!

Os Recursos Minerais Brasileiros são um tema frequente dos principais vestibulares do país e da prova do ENEM. Isso porque, a indústria mineradora ocupa um lugar muito importante na economia do Brasil.

Apesar de o Brasil liderar muitos ranks quanto à extração de recursos minerais, o país é ainda conhecido mundialmente por alguns acidentes que envolvem as indústrias mineradoras, como aquele de Mariana.

Assim, é muito provável que você encontre uma questão de geografia ou de atualidades. sobre esse assunto nas suas provas.

Os Recursos Minerais Brasileiros: Introdução

O Brasil possui uma abundância de minerais em todo o seu território. Podemos destacar, entre esses, o manganês, a bauxita (conhecida também como minério de alumínio) e o ferro.

A indústria mineradora no Brasil trabalha, principalmente, com o minério de ferro e em segundo plano, porém ainda com considerável relevância, com o nióbio, o ouro e o cobre.

Ainda, essa indústria possui grande importância para a economia nacional, uma vez que dados de estatísticas realizadas em 2011 demonstram que esse setor foi responsável por 18% de todos os produtos que foram exportados pelo país naquele ano.

Os Recursos Minerais Brasileiros: Ambiguidades

É verdade que o Brasil apresenta grande variedade e quantidade de minerais com grande valor monetário, incluindo o ouro. Porém, o país não possui, devido à falta de investimentos no setor, recursos tecnológicos para a exploração correta que poderia garantir mais lucros para o país.

A falta da regularização desse setor da economia brasileira cria a oportunidade para a continuidade de garimpos ilegais, que ocorrem em diversas regiões do país.

Além disso, o processo de transformação dos recursos minerais brasileiras é realizado, em grande maioria, por empresas estrangeiras. Isso porque, o país não possui um número de indústrias suficientes que possuem a tecnologia ideal para realizar esse trabalho. Assim, os lucros que poderiam ser gerados com esses recursos não permanece no Brasil.

Os Recursos Minerais Brasileiros: Minério de Ferro

O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, aparecendo em quinto lugar no ranking mundial.

Os estados em que esse minério pode ser encontrado em abundância são, principalmente, Minas Gerais (com o importantíssimo Quadrilátero Ferrífero), Pará e Mato Grosso do Sul.

O minério de ferro é responsável por 93% da exportação de minérios no país e é muito utilizado como a matéria-prima para a produção de aço, material presente muito importante para as indústrias de todo o mundo.

Os Recursos Minerais Brasileiros: Manganês

O manganês também pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de aço, devido às suas propriedades como fixador e desoxidante.

O minério pode ser encontrado principalmente no estado do Amapá. Ele está presente também, mesmo que em menor escala, na Serra dos Carajás, que se localiza no sudeste do Pará, e em Minas Gerais.

Os Recursos Minerais Brasileiros: Bauxita

A bauxita, por sua vez, não pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de aço, mas sim para a produção de alumínio. Esse minério pode ser encontrado em grandes quantidades nos estados do Pará e Minas Gerais. É válido destacar também que é no Brasil que se localiza a terceira maior reserva do mundo de bauxita.