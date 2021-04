Os Salafrários: veja a crítica do novo filme de comédia da Netflix

Estreia na Netflix nesta quarta-feira (28) o filme brasileiro “Os Salafrários”, estrelado por dois grandes nomes da comédia nacional: Marcus Majella e Samantha Schmutz, oriundos da sitcom “Vai que Cola”, do canal pago Multishow.

Na trama, somos apresentados a Clóvis (Marcus Majella), um trapaceiro profissional que vive de aplicar golpes cada vez maiores, mas que acaba tendo que fugir quando seu mais recente esquema, contra um grupo de japoneses, é descoberto.









Por causa disso, ele precisa voltar a viver com sua irmã postiça, Lohane (Samantha Schmutz), uma mulher que tenta ser empreendedora, mas a prefeitura reboca seu trailer de sanduíches, a deixando com uma mão na frente e a outra atrás.

Vai ter os salafrários na Netflix

Com isso, Clóvis e Lohane precisam reaprender a conviver com suas diferenças, e precisam achar um jeito de trabalharem juntos para conseguirem dinheiro e fugir da bancarrota. Com esperteza de Clóvis e a espontaneidade de Lohane, forma-se uma dupla de salafrários bem improvável.

Estrelada por Majella e Schmutz, dupla que faz enorme sucesso no seriado Vai que Cola (do canal pago Multishow), Os Salafrários garante diversão com um tempero tipicamente brasileiro.