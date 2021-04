Os Sete Povos das Missões: um resumo

Os Sete Povos das Missões: vai cair na sua prova!

Os Sete Povos das Missões foram importantes missões jesuíticas que se localizavam onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul.

O assunto, relacionado aos demais tópicos que envolvem a América Espanhola, aparece com frequência nas principais provas de história geral do país.

Como também envolve o interesse de Portugal nesses territórios, os Sete Povos das Missões podem aparecer também em questões de história do Brasil.

Os Sete Povos das Missões: Introdução

O processo de colonização em território brasileiro teve grande participação da Igreja Católica. Foi através dos jesuítas que os indígenas foram catequizados e a fé cristã foi disseminada. As missões, nesse contexto, se tornaram uma prática importante no processo de conversão dos povos nativos do Novo Mundo para o catolicismo e também na colonização de terras.

Na região do atual Rio Grande do Sul foram criados os Sete Povos das Missões. As missões obtiveram sucesso, porém diversos conflitos foram registrados devido aos embates causados pelas diferenças entre os interesses dos padres e dos bandeirantes. Os padres buscavam a conversão dos indígenas e a expansão das práticas religiosas da Igreja Católica. Os bandeirantes, por sua vez, queriam escravizar os índios para que esses pudessem trabalhar em em pesados trabalhos. Eles buscavam também descobrir novos territórios que pudessem conter riquezas.

Os Sete Povos das Missões: Contexto Histórico

Foram os espanhóis os responsáveis pela idealização e construção das sete missões. São elas: São Francisco de Borja, de São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio.

O principal motivo que levou os colonizadores espanhóis a idealizarem as missões foi a disputa por território entre Portugal e Espanha

O objetivo da Coroa Espanhola era povoar as terras, que foram então ocupadas pelos padres espanhóis e índios convertidos por eles. Com isso, a região em que as missões se encontravam deveria pertencer a coroa espanhola e seria somada aos espaços colonizados pela Espanha, formando a chamada América Espanhola.

Os Sete Povos das Missões: Características

No início do século XVIII, a região dos Sete Povos reuniu cerca de30 mil pessoas, incluindo indígenas e espanhóis.

A primeira missão dos Sete Povos das Missões foi aquela de São Francisco de Borja, em 1682. O padre fundador foi Francisco Garcia e ele foi também responsável por originar a cidade de São Francisco de Borja.

A missão de São Luiz Gonzaga, por sua vez, era considerada a menor e contava com 1.997 pessoas em 1707. A missão de São Miguel Arcanjo foi atacada pelos bandeirantes e abandonada pelo fundador Cristóvão de Mendonça e os habitantes da região.

Os Sete Povos das Missões: Decadência

As Missões começaram a entrar em declínio após a assinatura do Tratado de Madri por Portugal e Espanha. O acordo, criado em 1750, estabelecia que as regiões que haviam sido ocupadas pelos jesuítas dos Sete Povos das Missões pertenceriam, a partir daquele momento, à Coroa Portuguesa.

Com o Tratado, os conflitos entre as duas nações e também aqueles que envolviam os bandeirantes, iniciados no ano de 1680, terminaram.