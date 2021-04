‘Os times de cima c*** nos que estão abaixo’

No último domingo, 12 clubes considerados da ‘elite’ do futebol europeu anunciaram a criação de uma Superliga, que não conta com os apoios de entidade regulamentadoras como a Fifa e a Uefa.

A repercussão não foi das melhores e muitos fãs acreditam ser apenas uma manobra das grandes equipes conseguirem ainda mais dinheiro, mas eliminando o ‘fator competição’.

A imprensa espanhola não poupou críticas aos três maiores clubes do país, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, por terem aderido à nova liga. O diário Marca apontou em um artigo em sua edição digital nesta segunda-feira (19) que os ‘times de cima c* na cabeça dos que estão abaixo”.

“De início, exala um fedor de capitalismo atroz, de neofutebol rico, embora alguns clubes que apoiam o produto se autoproclamam times do povo. Matar as ligas locais seria um erro e teria consequências terríveis de natureza esportiva e econômica, um choque que chegaria até o futebol de base. Sim, aos jogos infantis e ao esforço de formação de muitos clubes. Por que cuidar de uma categoria de base? Para nutrir a super elite e continuar vivendo em uma segunda divisão eterna?”, dizia o periódico.

O Marca questionou também quem serão os árbitros da nova competição, uma vez que as federações e os órgãos regulamentadores que treinam os juízes são contrários à realização da nova competição. A publicação detona ainda o excesso de ganância e diz que o único objetivo desses 12 times é ganhar mais dinheiro.

“Não se deve esquecer que no fundo de tudo não existe um desejo esportivo, mas financeiro: publicidade, direitos, exploração de recursos … Convencer um torcedor a comprar o penico de sua equipe com seu escudo mesmo que não precise ou precise isso. Deixe consumir, vamos. É provável que tudo acabe num acordo global com a UEFA que satisfaça o desejo dos clubes. Para os clubes, não é que a Champions League pareça enfadonha, o que não é verdade. Nem uma Superliga garantiria um orgasmo de futebol contínuo…”

O plano é fazer um competição com 20 equipes, as outras equipes seriam convidadas dependendo do desempenho do time na temporada anterior. Todos os jogos da Superliga acontecem durante a semana, para que os calendários nacionais sejam preservados. O planejado é que a Superliga tenha início em agosto, com os times divididos em dois grupos de dez.