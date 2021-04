Os Tipos de Rochas: um resumo

Os Tipos de Rocha: tudo aquilo que você precisa saber!

As rochas e os seus três tipos são formações geológicas do nosso planeta. O assunto é cobrado com muita frequência pelas mais variadas questões de geografia.

Podemos citar como provas que abordam esse tópico o ENEM e os vestibulares. Dessa forma, é essencial que você saiba diferenciar os três tipos de rochas para garantir um bom desempenho em qualquer questão de geografia física.

Os Tipos de Rocha: Introdução

Uma rocha é um nada mais do que uma união natural de um ou mais minerais que podem ser encontrados na Terra. Mais especificamente, as rochas se localizam na camada terrestre denominada de Litosfera.

É válido destacar também que os três tipos de rochas são originados a partir de um processo muito diversificado e dinâmico. Isso porque, existem muitos fenômenos, como, por exemplo, o tectonismo, o intemperismo e a erosão, que contribuem para a geração dessas formações.

Além disso, podemos afirmar também que todos os três tipos de rochas se formam e se modificam a todo momento, a partir de um fenômeno denominado de ciclo das rochas.

Ainda, existem, atualmente, três tipos de rocha: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas.

Os Tipos de Rocha: Origem

Durante a era denominada de Pré-Cambriana, a Terra possuía temperaturas muito altas, o que não permitia a existência de nenhuma matéria sólida no planeta. Porém, com o resfriamento da Terra, esses mesmos minerais se solidificaram e esse processo possibilitou o surgimento das primeiras rochas do planeta.

Os Tipos de Rocha: Classificação

Existem, atualmente, três tipos de rochas.

As rochas sedimentares se originaram a partir dos detritos das erosões de rochas primitivas. Esses detritos, também chamados de sedimentos, eram depositados com frequência, formando diversas camadas que dariam origem às rochas.

As rochas metamórficas, por sua vez, se originam a partir de processos físico-químicos que transformam as rochas magmáticas e sedimentares.

Vamos ver, a seguir, cada tipo de rocha com mais detalhes.

Os Tipos de Rocha: Rochas Magmáticas

As rochas magmáticas, também denominadas de rochas ígneas, são formadas a partir do resfriamento e da consequente solidificação do magma, material também chamado de lava, que é expelido pelas erupções de vulcões em todo o mundo. O magma sofre um processo pelo qual ele é solidificado, dando origem à esse tipo de rocha.

Podemos citar como exemplo de rochas magmáticas o basalto e o granito.

Os Tipos de Rocha: Rochas Sedimentares

As rochas sedimentares são um resultado da deposição de materiais e partes de outras rochas ou de determinadas matérias de alguns seres vivos em depressões que compõem o relevo da Terra. As partículas de rochas, denominadas de detritos, se acumulam em determinados pontos do relevo terrestre, como, por exemplo, as depressões, e se consolidam em camadas de estratos, formando as rochas.

É válido destacar que as rochas sedimentares favorecem a preservação de fósseis, que, justamente devido à esse fator, são encontrados somente nesse tipo de formação geológica.

Podemos citar como exemplos de rochas sedimentares o calcário, o arenito, a argila e o carvão mineral, sendo esse último utilizado como combustível.

Os Tipos de Rocha: Rochas Metamórficas

As rochas metamórficas são originas a partir da transformação dos outros dois tipos de rochas, ou seja, daquelas magmáticas e sedimentares, a partir do processo denominado de metamorfismo, pelo qual essas últimas, ao serem submetidas à determinadas condições físicas e químicas, se modificam sem se desintegrar.

Podemos citar como exemplo de rochas metamórficas o mármore, o grasse e o quartzo.