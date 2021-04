Oscar 2021: confira a lista dos ganhadores desta edição

A 93ª edição do Oscar aconteceu neste domingo (25), onde foram revelados os grandes ganhadores desta edição. A premiação teve 57 filmes indicados em 23 categorias diferentes, sendo ‘Nomadland’ o grande vencedor, com prêmios de melhor filme, direção e atriz. Confira a lista completa de todos os ganhadores: Foto: Divulgação

Meu Pai

Judas e o Messias Negro

Mank

Minari

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do Blues

Anthony Hopkins, por Meu Pai

Riz Ahmed, por O Som do Metal

Steven Yeun, por Minari

Gary Oldman, por Mank

Frances McDormand, por Nomadland

Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues

Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman

Andra Day, por Estados Unidos vs Billie Holiday

Carey Mulligan, por Bela Vingança

Chloé Zhao, por Nomadland

Lee Isaac Chung, por Minari

Emerald Fennell, por Bela Vingança

David Fincher, por Mank

Thomas Vinterberg, por Another Round

Sacha Baron Cohen, por Os 7 de Chicago

Leslie Odom, Jr., por Uma Noite em Miami

Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro

Paul Raci, por O Som do Metal

Lakeith Stanfield, por Judas e o Messias Negro

Yuh-Jung Youn, por Minari

Olivia Colman, por Meu Pai

Maria Bakalova, por Borat: Fita de Filme Seguinte

Amanda Seyfried, por Mank

Glenn Close, por Era uma Vez um Sonho

Chloé Zhao, por Nomadland

Kemp Powers, por Uma Noite em Miami

Christopher Hampton, Florian Zeller, por Meu Pai

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Bayhman, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman e Lee Kern, por Borat

Ramin Bohrani, por Tigre Branco

Lee Isaac Chung, por Minari

Aaron Sorkin, por Os 7 de Chicago

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas e Kenny Lucas por Judas e o Messias Negro

Emerald Fennell, por Bela Vingança

Abraham Marder, Darius Marder e Derek Cianfrance, por O Som do Silêncio

Melhor Filme Internacional

The Man Who Sold His Skin – Tunísia

Collective – Romênia

Better Days – Hong Kong

Durk – Dinamarca

Quo Vadis, Aida? – Bósnia e Herzegovina

Nomadland

Mank

Relatos do Mundo

Os 7 de Chicago

Judas e o Messias Negro

Collective

Time

My Octopus Teacher

The Mole Agent

Crip Camp

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Colette

A Love Song for Latasha

Hunger Ward

Do Not Split

A Concerto Is a Conversation

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Soul

Wolfwalkers

Onward

Shaun, o Carneiro – O Filme – A Fazeda Contra-ataca

A Caminho da Lua Melhor Curta de Animação

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Hear My Voice (Os Sete de Chicago)

Speak Now (Uma Noite em Miami)

lo Sì (Seen) (Rosa e Momo)

Fight For You (Judas e o Messias Negro)

Melhor Trilha Sonora Original

Soul

Relatos do Mundo

Minari

Da 5 Bloods

Mank

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Bela Vingança

Nomadland

Meu Pai

A Voz Suprema do Blues

Emma

Mulan

Mank

Pinocchio

Melhor Cabelo e Maquiagem

Emma

Era Uma Vez um Sonho

A Voz Suprema do Blues

Mank

Pinocchio

O Som do Silêncio

Relatos do Mundo

Mank

Greyhound: na Mira do Inimigo

Soul

Melhor Design de Produção

Mank

Relatos do Mundo

Tenet

A Voz Sumprema do Blues

Meu Pai