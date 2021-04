Oscar 2021: onde assistir a premiação? Confira!

Você já sabe onde assistir o Oscar 2021?

A premiação mais esperada do mundo cinematográfico está chegando! A 93ª cerimônia do Oscar será realizada no próximo domingo (25), às 22h. A data, bem mais tarde do que o calendário adotado pela Academia há anos, teve que ser alterada por conta da pandemia, já que as estreias no cinema foram afetadas para evitar a disseminação do vírus. Em 93 anos, esta é a quarta vez que a cerimônia é adiada.

Onde assistir o Oscar 2021

Originalmente, o evento é transmitido nos Estados Unidos pela ABC. No Brasil, a cerimônia é exibida oficialmente no TNT, canal de TV por assinatura. Além da televisão, também é possível assistir por meio do streaming TNT Go ou pelo aplicativo da emissora. Para as pessoas que adoram acompanhar o evento desde o tapete vermelho, o canal E! fará cobertura completa do pré-Oscar.

Já na TV aberta, a cerimônia será exibida pela Rede Globo, após o Big Brother Brasil. Porém, a expectativa é de que a emissora faça uma transmissão ao vivo e aberta ao público no Globoplay, como aconteceu no ano passado.

Os canais oficiais do Oscar 2021 também farão a transmissão ao vivo. É possível acompanhar pelo Facebook, Twitter ou YouTube.

Os filmes Mank e Nomaland lideram as indicações, com 10 e seis nomeações, respectivamente (Reprodução)

Nova dinâmica do Oscar 2021

O Oscar 2021 contará com nova dinâmica de entrega. A premiação será realizada em dois palcos principais: Dolby Theatre e Union Station. Também surgiram boatos de que haverá sedes em Paris e na Grã-Bretanha para receber os indicados que não podem viajar para os Estados Unidos.

Assim como nos anos anteriores, a cerimônia não terá um anfitrião. Vários atores e atrizes serão os apresentadores. Nomes como Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger e Zendaya já foram confirmados.