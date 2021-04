Oscar 2021: os melhores momentos da premiação

Perdeu o Oscar 2021? Não tem problema, pois nós separamos os melhores momentos da premiação para você!

A pandemia do coronavírus fez com que o cinema passasse por um período atípico, mas a premiação do Oscar, evento mais importante do ramo, ainda aconteceu de forma presencial na noite desse domingo (25).

O Oscar 2021 reuniu diversos atores, atrizes, diretores e equipes técnicas para premiar as produções que tiveram destaque ao longo do ano em diversas categorias, desde roteiro e atuação até categorias mais específicas, como figurino, mixagem de som e muito mais.

A celebração foi longa, mas existem momentos incríveis que achamos importante apresentar para você. Confira a lista dos melhores momentos do Oscar 2021!

Discurso de Frances McDormand

A atriz é conhecida por fazer discursos irreverentes e dessa vez não foi diferente! Ela protagoniza o filme Nomadland, vencedor do Oscar de Melhor Filme, e em seu discurso ela falou: “nós dedicamos este para o nosso lobo” e, em seguida, soltou ela mesma um uivo no palco.

Apesar de ser confuso na hora, posteriormente foi explicado que a fala era em homenagem a Michael Wolf Snyder, membro da equipe de som do filme que morreu em março aos 35 anos. Foi feito um jogo de palavras com o nome do técnico, já que “Wolf”, seu sobrenome, significa lobo.

Discurso curto, direto e emocionante, assim como o de Chloé Zhao, que ganhou como melhor diretora.

Glenn Close e uma dança marcante

Após a cerimônia, para gerar certo entretenimento, aconteceu uma espécie de quiz musical em que os jogadores precisavam identificar se a música tocada era uma vencedora do Oscar, apenas indicada ou nenhuma das duas opções.

Close chamou a atenção ao acertar perfeitamente a sua pergunta, referente ao clássico “Da Butt”, do filme School Daze, mas ela decidiu ir além e acabou fazendo os passos da coreografia perfeitamente.

Mesmo tendo perdido a estatueta do Oscar 2021, Glenn Close saiu aclamada da cerimônia.

Daniel Kaluuya constrange família

Kaluuya está no ramo do cinema há um tempo e já havia sido indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2018 pelo filme Corra!, mas acabou perdendo.

A redenção veio em 2021 com Judas e o Messias Negro e a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante.

No entanto, o que chamou a atenção do público foi o seu discurso de agradecimento. Ele começou sério, agradecendo aos Panteras Negras e a relevância do grupo, mas fechou sua fala homenageando os pais e agradecendo por eles terem transado e permitido que ele nascesse.

A mãe de Kaluuya aparenta ficar altamente constrangida, mas a situação rendeu um dos melhores momentos no Oscar 2021.

Momento de grande emoção

Além de alguns discursos divertidos e irreverentes, ganhar um Oscar é uma forma de validação muito potente e acaba deixando alguns vencedores emotivos no momento, como foi o caso de Thomas Vinterberg.

O diretor de Another Round venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional e foi inevitável relembrar o processo de construção do filme. Ele falou sobre o quão agridoce foi continuar fazendo Another Round, pois sua filha, Ida, acabou morrendo em um trágico acidente de carro pouco tempo após a produção do filme ter começado.

Ida tinha apenas 19 anos e a lembrança arrancou lágrimas de Thomas Vinterberg. Um discurso triste, mas uma homenagem linda.

Empolgação de uma fã ao conhecer Brad Pitt

Youn Yuh-jung, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no filme Minari, recebeu o prêmio apresentado por Brad Pitt e fez questão de comentar sobre a emoção que era finalmente conhecê-lo.

Para quem não sabe, a Plan B, produtora de filmes da qual Pitt faz parte, foi responsável por dar suporte a Minari, mas o ator em si não participou do acompanhamento – algo que, provavelmente, Youn estava aguardando.

Apesar das brincadeiras, a vitória da atriz é muito significante devido ao marco de ser uma mulher coreana vencendo na categoria. Completamente memorável e, obviamente, não poderia ficar de fora da nossa lista de melhores momentos do Oscar 2021.

A cerimônia conseguiu reunir diversão, entretenimento e grandes emoções em uma só noite, além de premiar filmes incríveis. O Oscar volta em 2022 e já estamos ansiosos para conferir o que vai chegar no cinema até lá!