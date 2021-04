Oscar 2021 | Oscar 2021: Pela primeira vez indicados a melhor canção vão se apresentar antes do evento | Oscar 2021

O Oscar 2021 acontecerá no dia 25 de abril, e pela primeira vez na história da premiação, os cinco indicados ao prêmio de melhor canção original vão se apresentar antes do evento começar, no “Oscar: Into the Spotlight. Quatro apresentações irão acontecer no terraço do Museu do Oscar e uma será gravada na cidade de Húsavík, na Islândia.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de entrega dos troféus do Oscar 2021 será ao presencial, mas com transmissão ao vivo em diferentes locais. Os prêmios geralmente são entregues logo no começo do ano, em fevereiro, porém, por conta das restrições sanitárias, teve que ser adiada.

“Oscar: Into the Spotlight” acontece antes da cerimônia do Oscar. (Foto: Getty Images)



No dia 25 de abril, as apresentações dos indicados a melhor canção original estão previstas para acontecer às 19h30, e a cerimônia principal às 22h, que terá dois locais diferentes que serão sede do evento, o tradicional Teatro Dolby e a Union Station, em Los Angeles.

Premiação do Oscar 2021 acontece no dia 25 de abril. (Foto: Getty Images)



Confira a lista dos shows dos indicados para melhor canção original:

Celeste e Daniel Pemberton (“Hear My Voice” – “Os 7 de Chicago”)

H.E.R. (“Fight for You” – “Judas e o Messias Negro”)

Leslie Odom Jr. (“Speak Now” – “Uma noite em Miami…”)

Laura Pausini e Diane Warren (“Io sì (Seen)” – “Rosa e Momo”)

Molly Sandén (“Husavik” – “Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars”)